Ekstravagantna obleka, v kateri je ukradla vso pozornost

Svetovna premiera Hudičevke v Pradi 2 je bila spektakel mode in nostalgije, a Emily Blunt je s svojo izjemno modno izbiro zasijala kot ena največjih zvezd večera. Njena Schiaparellijeva kreacija, dopolnjena z razkošnimi Mikimoto biseri, je navdušila modne kritike in potrdila njen status ene najbolje oblečenih igralk Hollywooda. Če je bil cilj ustvariti trenutek, vreden naslovnice Runway – potem je Emily Blunt to nedvomno dosegla.

Emily Blunt se je na premieri pojavila v osupljivi kreaciji iz Schiaparellijeve couture kolekcije pomlad–poletje 2026 , ki je takoj pritegnila pozornost modnih poznavalcev.

Marie Claire poroča, da je njen videz skrbno oblikovala dolgoletna stilistka Jessica Paster, ki je želela ustvariti "ultimativni trenutek Hudičevke v Pradi" – in to ji je nedvomno uspelo. Emily Blunt je nosila dramatično, kiparsko oblikovano obleko, ki je združevala sodobno couture estetiko in subtilne reference na svet visoke mode, ki ga film tako ikonično prikazuje.

Posebno pozornost je pritegnil tudi njen nakit. Na premieri je nosila več kot 300 biserov iz prestižne kolekcije Mikimoto Les Pétales Place Vendôme. Po poročanju Marie Claire je bil osrednji kos njenega videza 18-karatni rožnato-zlati 'choker', ki ga je igralka opisala kot "popoln kos" za premiero. Ta razkošen dodatek je njen videz dvignil na raven, ki bi navdušila celo strogo Mirando Priestly.