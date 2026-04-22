Emily Blunt in mož John Krasinski
Ekstravagantna obleka, v kateri je ukradla vso pozornost

N. Č.
22. 04. 2026 09.14
Svetovna premiera filma Hudičevka v Pradi 2 je v New Yorku na plano privabila največja imena modne in filmske industrije, a eno od največjih presenečenj večera je bila nedvomno Emily Blunt, ki je s svojo izjemno modno izbiro ukradla vso pozornost.

Svetovna premiera Hudičevke v Pradi 2 je bila spektakel mode in nostalgije, a Emily Blunt je s svojo izjemno modno izbiro zasijala kot ena največjih zvezd večera. Njena Schiaparellijeva kreacija, dopolnjena z razkošnimi Mikimoto biseri, je navdušila modne kritike in potrdila njen status ene najbolje oblečenih igralk Hollywooda. Če je bil cilj ustvariti trenutek, vreden naslovnice Runway – potem je Emily Blunt to nedvomno dosegla.

Emily Blunt – zvezda večera v Schiaparelliju in Mikimoto biserih

Emily Blunt se je na premieri pojavila v osupljivi kreaciji iz Schiaparellijeve couture kolekcije pomlad–poletje 2026, ki je takoj pritegnila pozornost modnih poznavalcev. 

Emily Blunt
Emily Blunt FOTO: Profimedia

Marie Claire poroča, da je njen videz skrbno oblikovala dolgoletna stilistka Jessica Paster, ki je želela ustvariti "ultimativni trenutek Hudičevke v Pradi" – in to ji je nedvomno uspelo. Emily Blunt je nosila dramatično, kiparsko oblikovano obleko, ki je združevala sodobno couture estetiko in subtilne reference na svet visoke mode, ki ga film tako ikonično prikazuje.

Posebno pozornost je pritegnil tudi njen nakit. Na premieri je nosila več kot 300 biserov iz prestižne kolekcije Mikimoto Les Pétales Place Vendôme. Po poročanju Marie Claire je bil osrednji kos njenega videza 18-karatni rožnato-zlati 'choker', ki ga je igralka opisala kot "popoln kos" za premiero. Ta razkošen dodatek je njen videz dvignil na raven, ki bi navdušila celo strogo Mirando Priestly.

To je o ekstravagantnem videzu povedala njena stilistka

Njena stilistka Jessica Paster je za Vogue razkrila, da je Emily Blunt izjemno odločna pri izbiri videzov in da se pri pripravi na promocijsko turnejo filma Hudičevka v Pradi 2 ni želela navezovati na svoje druge filmske vloge, temveč je želela ustvariti videz, ki bo odražal modno dediščino franšize.

Vogue dodaja, da je Emily Blunt v zadnjih letih postala ena najbolj doslednih modnih ikon Hollywooda, saj zna združiti eleganco, drznost in igrivost – lastnosti, ki so popolnoma skladne z likom Emily Charlton, ki ga ponovno upodablja v filmu.

Emily Blunt in mož John Krasinski
Emily Blunt in mož John KrasinskiFOTO: Profimedia
Rdeča preproga na premieri filma Hudičevka v Pradi 2 v znamenju mode: kako se je Bluntova razlikovala od ostalih zvezd?

Čeprav so se na premieri pojavile tudi druge zvezdnice, kot sta Anne Hathaway in Meryl Streep, je Emily Blunt s svojo Schiaparellijevo kreacijo izstopala zaradi izrazite couture silhuete in premišljene izbire nakita. ELLE Australia poroča, da so Hathaway, Streep in Tucci izbrali bolj klasične videze, medtem ko je Bluntova ponudila najbolj modno drzen trenutek večera. Njena kombinacija couture obleke in visokega nakita je ustvarila videz, ki je bil hkrati sodoben in popolnoma v duhu filmske modne satire.

Hudičevka v Pradi 2 - premiera
Hudičevka v Pradi 2 - premieraFOTO: Profimedia
Vir: vogue.com, marieclaire.com, elle.com.au

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

