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Bruce Willis - ig
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Tega posnetka Brucea Willisa še niste videli

N. Č.
19. 06. 2026 09.49
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Emma Heming Willis je ob svojem 50. rojstnem dnevu delila čustven posnetek moža Brucea, ki se bori z demenco, in razkrila svojo največjo željo.

Soproga legendarnega igralca Brucea Willisa, Emma Heming Willis, je včeraj praznovala svoj 50. rojstni dan. Ob tej priložnosti je z javnostjo delila videoposnetek iz preteklosti, ki prikazuje Brucea, kako s piskajočim glasom po vdihavanju helija poje rojstnodnevno pesem.

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Gre za posnetek iz časa, ko se Bruce še ni soočal s težkimi simptomi svoje bolezni. Emma je ob objavi zapisala, da so bila njena štirideseta leta izjemno težka, vendar je ponosna na svojo vlogo soproge, matere in zagovornice pravic negovalcev bolnikov z demenco.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S katero boleznijo se bori Bruce Willis?

Frontotemporalna demenca je redka oblika bolezni, ki najpogosteje prizadene osebe pred 60. letom starosti. Ko je Bruce Willis prejel to diagnozo, je celotna družina stopila skupaj.

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Ganljiv zapis ob videoposnetku

"Danes je moj veliki 5-0. In moram reči, da sem pripravljena na to novo desetletje in vse, kar ponuja. Moja 40. leta so bila težka, a sem ponosna na to, kako daleč sem prišla kot žena, mama, partnerica pri oskrbi in zagovornica," je zapisala.

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"Ponosna sem tudi na delo, ki ga opravljamo prek sklada Emme in Brucea Willisa, in na to, kaj nas čaka. Skupaj ozaveščamo o FTD, podpiramo negovalce ter spodbujamo izobraževanje in raziskave. Ko stopam v to naslednje poglavje, si za rojstni dan želim prihodnost, v kateri bodo imele družine, ki se soočajo z demenco, več podpore, virov, manj stigme in vse razloge za upanje."

"Če želite ta mejnik praznovati z mano, prosim, razmislite o podpori skladu."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odzvale so se njegove hčerke iz zakona z Demi Moore

Na njeno rojstnodnevno objavo so se odzvale tudi Bruceove hčere iz zakona z Demi Moore, Rumer in Tallulah Willis, kar potrjuje močno povezanost celotne razširjene družine v teh preizkušnjah, piše Net.hr. "Zelo te imamo radi, Em ... in to je tako lep video," je pod objavo zapisala Rumer Willis, pod objavo pa so se zvrstili tudi drugi čudoviti komentarji.

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To soboto ob 20.00 si na Kanalu A oglejte Brucea Willisa v akcijski uspešnici Umri pokončno 5. Bruce Willis je spet v čevljih slovitega policista Johna McClana, ki se kot zakleto vedno ob pravem času znajde na napačnem mestu. Se težave lepijo nanj ali jih išče sam?

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Umri pokončno 5FOTO: 24ur.com
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Vir: net.hr

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