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Emma in Julia imata že od nekdaj tesen odnos
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Še vedno goji zamero - slavnega očeta na poroko ni bilo

S.B.
28. 07. 2026 09.04
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Igralka Emma Roberts je minuli konec tedna dahnila usodni "da" igralcu Codyju Johnu na intimni poroki v Sun Valleyju v ameriški zvezni državi Idaho. Med številnimi znanimi gosti pa je bila opazna odsotnost njenega očeta, igralca Eric Roberts, s katerim ima Emma že vrsto let zapleten odnos.

Po hčerini poroki se je Eric Roberts prvič javno odzval na vprašanja o svoji odsotnosti. V izjavi za Entertainment Tonight je dejal: "Svojo hčer imam rad. Vedno sem jo imel rad in vedno jo bom. Čudovito je, da praznuje tako, kot si želi in s tistimi, s katerimi si želi." 

Eric Roberts
Eric RobertsFOTO: Profimedia

Ob tem ni pojasnil, zakaj se poroke ni udeležil

Čeprav očeta ni bilo, je bila ob Emmi njena teta, oskarjevka Julia Roberts, ki je na slavje prišla z možem Dannyjem Moderjem. Veliko vlogo je imel tudi Emmin petletni sin Rhodes Hedlund, ki je mamo pospremil do oltarja, medtem ko ji je bila v pripravah na poroko ves čas ob strani tudi njena mama Kelly Cunningham.

Emma Roberts in Cody John
Emma Roberts in Cody JohnFOTO: Profimedia

Emma in Cody sta par od leta 2022, zaroko pa sta naznanila leta 2024. Za poročni dan je igralka izbrala unikatno poročno obleko modne oblikovalke Monique Lhuillier, slovesnost pa je potekala na zasebnem posestvu ob reki v Idahu.

Odnos med Emmo in Ericom Robertsom je že dolgo predmet medijskih ugibanj

Igralec je v preteklosti odkrito spregovoril o svojih težavah z odvisnostjo in priznal, da je bilo zaradi tega njuno družinsko življenje zelo zahtevno. Kljub temu je večkrat poudaril, da med njima ni sovraštva in da javnost pogosto napačno razume njun odnos. 

Igralec glede na svoje izjave v javnosti hčeri želi predvsem srečo, četudi njenega velikega dne ni doživel v živo.

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Vir: People, Vanity Fair

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