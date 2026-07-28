Še vedno goji zamero - slavnega očeta na poroko ni bilo

Po hčerini poroki se je Eric Roberts prvič javno odzval na vprašanja o svoji odsotnosti. V izjavi za Entertainment Tonight je dejal: "Svojo hčer imam rad. Vedno sem jo imel rad in vedno jo bom. Čudovito je, da praznuje tako, kot si želi in s tistimi, s katerimi si želi."

Čeprav očeta ni bilo, je bila ob Emmi njena teta, oskarjevka Julia Roberts , ki je na slavje prišla z možem Dannyjem Moderjem . Veliko vlogo je imel tudi Emmin petletni sin Rhodes Hedlund , ki je mamo pospremil do oltarja, medtem ko ji je bila v pripravah na poroko ves čas ob strani tudi njena mama Kelly Cunningham .

Emma in Cody sta par od leta 2022, zaroko pa sta naznanila leta 2024. Za poročni dan je igralka izbrala unikatno poročno obleko modne oblikovalke Monique Lhuillier , slovesnost pa je potekala na zasebnem posestvu ob reki v Idahu.

Igralec je v preteklosti odkrito spregovoril o svojih težavah z odvisnostjo in priznal, da je bilo zaradi tega njuno družinsko življenje zelo zahtevno. Kljub temu je večkrat poudaril, da med njima ni sovraštva in da javnost pogosto napačno razume njun odnos.

Igralec glede na svoje izjave v javnosti hčeri želi predvsem srečo, četudi njenega velikega dne ni doživel v živo.