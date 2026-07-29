Tako lepo poročno obleko je izbrala za svoj veliki dan

Po poročanju ameriških medijev je bila slovesnost intimna, a zelo elegantna. Med svati je bila tudi Emmina slavna teta Julia Roberts, ki je za dogodek izbrala lahkotno pikčasto obleko, primerno visokim poletnim temperaturam.

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Nevesta navdušila v zračni beli obleki

Emma Roberts je za svoj veliki dan izbrala belo šifonsko poročno obleko z visokim razporkom in ujemajočim naglavnim trakom. Ženin Cody John je nosil klasičen črn smoking.

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Poseben trenutek je bil prihod neveste do oltarja, saj jo je spremljal njen sin Rhodes, ki ga ima iz prejšnje zveze z igralcem Garrettom Hedlundom. Fotografije razkrivajo tudi čustvene trenutke med mladoporočencema med izmenjavo poročnih zaobljub.

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Slovesnost v vročem poletnem dnevu

Poroka je potekala na družinskem posestvu Codyja Johna v Sun Valleyju. Po navedbah virov je bilo na dan poroke okoli 35 stopinj Celzija, sama slovesnost pa je trajala približno 45 minut. Gostje so si zaradi močnega sonca pomagali s senčniki in pahljačami.

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Emma Roberts in Cody John sta zaroko oznanila julija 2024. Igralka je takrat na družbenih omrežjih pokazala zaročni prstan in ob fotografiji hudomušno zapisala, da novico objavlja, preden jo razkrije njena mama. Par je svojo zvezo začel leta 2022, ko so ju prvič povezali romantično. Po besedah virov sta se spoznala prek skupnih prijateljev iz filmske industrije, Emma pa je bila na začetku zveze previdna predvsem zaradi sina Rhodesa.

icon-expand Emma Roberts in Cody John FOTO: Profimedia

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Za Emmo novo življenjsko poglavje

Pred zvezo s Codyjem Johnom je bila Emma Roberts tri leta v razmerju z igralcem Garrettom Hedlundom, s katerim ima sina. V preteklosti je bila v zvezah tudi z igralci Evanom Petersom, Alexom Pettyferjem, Chordom Overstreetom in Haydenom Christensenom. Zdaj pa je 35-letna igralka začela novo življenjsko poglavje kot žena Codyja Johna, njuna pravljična poroka v Idahu pa je navdušila številne oboževalce.

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