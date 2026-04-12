Kaj se je zgodilo z glasbeno ikono, ki je nismo videli že skoraj desetletje?

Enya je ena najuspešnejših glasbenic vseh časov. V svoji karieri je prodala več kot 80 milijonov albumov, osvojila štiri grammyje in ustvarila nekatere največje uspešnice poznih osemdesetih in devetdesetih let. Najbolj se jo spomnimo po pesmih Orinoco Flow (Sail Away), Only Time in Watermark, ki so jo izstrelile med največje zvezde svetovne glasbene scene.

Kljub ogromni slavi pa Enya nikoli ni sledila običajnim pravilom zabavne industrije. Redko je nastopala v živo, skoraj nikoli ni hodila na turneje in se je skozi celotno kariero raje držala stran od medijev. Po poročanju Daily Maila je pevka danes stara 64 let in še vedno živi zelo umaknjeno življenje, daleč stran od blišča in javnega izpostavljanja.

icon-expand Enya FOTO: Reuters

Kje je Enya danes?

Enya danes živi v znamenitem gradu Manderley Castle v obmorskem predelu Killiney blizu Dublina. Posestvo je kupila leta 1997, grad pa naj bi imel šest spalnic in čudovit razgled na Irsko morje. Po poročanju Daily Maila in New York Posta živi sama, družbo pa ji dela kar 12 mačk. Kot poroča Daily Mail, je Enya svojo zasebnost skozi leta še dodatno zaščitila. Okoli posestva naj bi povečala zidove, namestila nadzorne kamere in si ustvarila skoraj popolnoma zaseben svet. V preteklosti je za BuzzFeed povedala, da jo pogled na morje vsak dan navdihuje pri ustvarjanju glasbe in da je njena spalnica najljubši prostor v hiši. Čeprav se je popolnoma umaknila iz javnosti, ostaja pomemben del irske glasbene zgodovine. V začetku leta 2025 je prejela prestižno nagrado RTÉ Choice Music Prize za najboljši klasični irski album za album Watermark, vendar se podelitve ni udeležila.

Zakaj se je odločila za samotno življenje?

Enya je v enem izmed intervjujev priznala, da je po studijskem delu "temna in težavna" ter da potrebuje samoto. To je razlog, zakaj ji ni uspelo vzdrževati stabilnega partnerskega razmerja, saj so fantje bili po poročanju The Independenta "ljubosumni na glasbo". Dejala je: "Kakšen moški bi se lahko prilagodil? Zaljubiti se in se poročiti bi bilo najgroznejše, kar se lahko zgodi. Moje afere so z melodijo, besedami in lepimi zvoki."

icon-expand Enya FOTO: Profimedia

Kdaj smo jo nazadnje videli na večjem dogodku?

Enya se je nazadnje v javnosti pojavila maja 2025, ko se je udeležila poroke družinskih prijateljev v kraju Rathmullan v grofiji Donegal. Na dogodku so jo fotografirali skupaj s sestro Moyo Brennan, svakom Timom Jarvisom in člani plesne skupine Donegal Dancers. Fotografije so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih, oboževalci pa so bili navdušeni, da so jo po toliko letih znova videli v javnosti.

"Odlično izgleda po še enem desetletju! In njena obleka, seveda, je popolnoma Enyin slog; dobro je videti našo Enyo. Tudi Moya izgleda odlično," so takrat komentirali oboževalci.

Na rdeči preprogi se je sicer nazadnje pojavila leta 2017, ko se je udeležila podelitve grammyjev zaradi nominacije za album Dark Sky Island. Lani novembra se je Enya pojavila tudi v televizijskem dokumentarcu Glacaim Leat na TG4, ki se je osredotočal na legalizacijo istospolnih porok na Irskem, še piše Daily Mail.

