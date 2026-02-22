Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi

Eric Dane in Rebecca Gayheart sta se poročila leta 2004 v Las Vegasu, manj kot leto dni po prvem srečanju. Skupaj sta imela dve hčerki, Billie Beatrice, rojeno 3. marca 2010, in Georgia Geraldine, rojeno 28. decembra 2011. Leta 2018 je Gayheartova vložila zahtevo za ločitev po 14 letih zakona. Ločitev nikoli ni bila zaključena, marca 2025 pa je Gayheartova celo zahtevala umik ločitvene vloge. Mesec dni pozneje, aprila 2025, je Dane javnosti povedal za svojo diagnozo ALS.

icon-expand Eric Dane FOTO: Profimedia

Kako sta se spoznala Eric Dane in Rebecca Gayheart?

Eric Dane in Rebecca Gayheart sta se spoznala in se poročila v ekspresnem tempu. Dane je za revijo Flaunt leta 2008 dejal, da je šlo za zelo preprosto zgodbo: spoznala sta se, dogovorila za zmenek in manj kot leto dni pozneje sta bila poročena, piše People. Poročila sta se 29. oktobra 2004 v Las Vegasu.

Rodili sta se jima dve hčerki

Eric Dane in Rebecca Gayheart sta starša dveh hčerk: Billie Beatrice Dane, ki je bila rojena 3. marca 2010 v Los Angelesu, ime pa je dobila po Ericovem očetu, in Georgia Geraldine Dane, ki je bila rojena 28. decembra 2011. Obe deklici sta zdaj že najstnici. Eric Dane je v oddaji Live with Kelly and Mark junija 2024 povedal, da sta si ogledali vsako epizodo serije Talenti v belem (Grey's Anatomy). Poudaril je tudi, da jima nikoli ne bi dovolil gledati serije Euphoria, v kateri je igral, še poroča People.

Zakaj je Rebecca Gayheart vložila vlogo za ločitev?

Leta 2018, natančneje februarja 2018, je Rebecca Gayheart vložila zahtevo za ločitev od Erica Danea. V skupni izjavi za People je par takrat dejal: "Po 14 letih skupnega življenja sva se odločila, da je prekinitev zakonske zveze najboljša odločitev za najino družino." Dodala sta: "Nadaljevala bova s prijateljstvom in kot ekipa vzgajala najini prelepi dekleti, saj sta nama najpomembnejši na svetu."

Kljub tej odločitvi njuna ločitev ni bila nikoli dokončana. V marcu 2025 je Gayheartova vložila zahtevo za umik ločitvene vloge. To je pomenilo uradno prekinitev procesa ločitve po sedmih letih. Ta odločitev poudarja, da sta kljub nesoglasjem vedno ostala predana družini in medsebojni podpori.

icon-expand Rebecca Gayheart in Eric Dane FOTO: Reuters

Sostarševstvo kljub vloženi vlogi za ločitev

Eric Dane in Rebecca Gayheart sta kljub ločitveni vlogi, ki je bila vložena leta 2018, še naprej uspešno sostarševala. Gayheartova je julija 2019 za People dejala, da si po najboljših močeh prizadevata sostarševati in ohranjati družino. Izjavila je: "Ni bilo enostavno, a verjamem, da bo prihodnost vznemirljiva. Moji otroci so srečni in zdravi."

Eric Dane o diagnozi ALS

Eric Dane je aprila 2025 javno naznanil, da ima ALS. Za People je povedal: "Hvaležen sem, da imam ob sebi svojo ljubečo družino, ko plujemo v to naslednje poglavje." Zahteval je tudi zasebnost v tem težkem času. Samo dan prej pa je Rebecca Gayheart za E! News povedala: "Sva najboljša prijatelja. Sva si resnično blizu."

Pozneje, decembra 2025, je Gayheartova za The Cut razkrila, kako je Daneova diagnoza ALS njihovo družino zbližala. Navedla je, da je to omogočilo njunim hčerkam, da vidijo "nežnejšo plat" njunih staršev. Dejala je tudi, da gre pri njima za 'zelo zapleteno razmerje, ki je zmedlo veliko ljudi.' "Najina ljubezen morda ni romantična, je pa družinska ljubezen," je povedala.

Sporočilo o njegovi smrti

Družina je ob njegovi smrti v izjavi za javnost povedala: "Eric Dane je preminil ... po pogumnem boju z ALS. Zadnje dni je preživel obkrožen z dragimi prijatelji, svojo predano ženo in dvema prelepima hčerkama."

icon-expand Eric Dane je umrl v 54. letu starosti. FOTO: Profimedia

