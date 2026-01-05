Veljal je za najlepšega, danes pa ...

Diagnoza amiotrofične lateralne skleroze (ALS) je Ericu Daneu popolnoma spremenila življenje.

Kaj je ALS?

ALS ali amiotrofična lateralna skleroza je resna nevrodegenerativna bolezen, ki povzroča postopno propadanje motoričnih nevronov – živčnih celic, ki nadzorujejo prostovoljno gibanje mišic. Bolezen pripelje do mišične šibkosti, krčev, atrofije in končne paralize. Prvi simptomi pogosto vključujejo težave z govorom, požiranjem ali šibkostjo v udih. Več si lahko preberete na portalu Vizita.si. Kljub napredku medicine za ALS trenutno še vedno ni zdravila, obstajajo pa terapije za upočasnjevanje napredovanja, navaja revija The Cut.

Potrebuje redno oskrbo

Rebecca Gayheart, Ericova partnerka, ki je leta 2018 vložila zahtevo za ločitev, je pred kratkim javno spregovorila o izzivih, s katerimi se je srečala pri zagotavljanju oskrbe za bolnega igralca. Spopadla se je z zdravstvenim sistemom, da bi Ericu zagotovila 24-urno medicinsko nego, kar se je izkazalo za izjemno naporno, poroča The Cut. Kot je dejala, so ji zavarovalnice večkrat zavrnile zahteve za nego na domu, ona pa ni odnehala, dokler ni partnerju zagotovila potrebne oskrbe, še dodajajo.

icon-expand Rebecca Gayheart in Eric Dane FOTO: Reuters

V kakšnem odnosu sta Gayheartova in Eric Dane danes?

Njuno razmerje Rebecca danes opisuje kot 'zelo zapleteno in za ljudi zmedeno'.

Rebecca Gayheart in Eric Dane imata skupni hčerki, Billie (15) in Georgio (13). Čeprav sta bila leta narazen in sta bila tik pred formalno ločitvijo (Rebeccina vloga za ločitev iz 2018 je bila umaknjena tik pred Ericovo objavo diagnoze), sta ohranila globok odnos, ki temelji na sostarševstvu in medsebojnem spoštovanju, poroča revija People.

Rebecca je dejala: "Najina ljubezen morda ni romantična, a je družinska ljubezen. Eric ve, da mu bom vedno želela najboljše. Da se bom potrudila narediti prav zanj. In vem, da bi on storil enako zame."

icon-expand Eric Dane s hčerkama FOTO: Profimedia

Tudi Ericu lepih besed za nekdanjo partnerko nikakor ne zmanjka. V junijskem intervjuju z Diane Sawyer za Good Morning America, kjer je Eric napovedoval izid svoje knjige o življenju z ALS, je o Gayheartovi povedal: "Z njo govorim vsak dan. Uspelo nama je postati boljša prijatelja in boljša starša, in ona je moja – verjetno moja največja zagovornica. Moja najzvestejša podpornica, in nanjo se zanašam."

Revija People poroča tudi, da je Gayheart novembra 2025 med nastopom v podkastu Broad Ideas z Rachel Bilson in Olivio Allen delila še eno prav tako lepo misel o njunem odnosu. "Vsekakor poskušam [hčerama] pokazati, da se izkažemo za ljudi ne glede na vse. In on je naša družina, on je njun oče. Pridemo in poskušamo to storiti z nekaj dostojanstva in nekaj gracioznosti ter preprosto prebroditi to. In to bomo prebrodili po svojih najboljših močeh," je dejala v omenjenem podkastu.

