Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Eric Dane in Rebecca Gayheart
Trači

Veljal je za najlepšega, danes pa ...

N. Č.
05. 01. 2026 04.00
0

Igralec Eric Dane je zbolel za ALS – boleznijo, za katero ni zdravila. Kljub temu da tovrstne bolezni pogosto uničijo družine, pa ga je kruta diagnoza, ki jo je javnosti razkril aprila leta 2025, ponovno povezala z nekdanjo partnerko Rebecco Gayheart, ki je leta 2018 vložila zahtevo za ločitev.

Diagnoza amiotrofične lateralne skleroze (ALS) je Ericu Daneu popolnoma spremenila življenje.

Eden najbolj vročih igralcev vseh časov pristal na invalidskem vozičku
Preberi še
Eden najbolj vročih igralcev vseh časov pristal na invalidskem vozičku

Kaj je ALS?

ALS ali amiotrofična lateralna skleroza je resna nevrodegenerativna bolezen, ki povzroča postopno propadanje motoričnih nevronov – živčnih celic, ki nadzorujejo prostovoljno gibanje mišic. Bolezen pripelje do mišične šibkosti, krčev, atrofije in končne paralize. Prvi simptomi pogosto vključujejo težave z govorom, požiranjem ali šibkostjo v udih. Več si lahko preberete na portalu Vizita.si.

Kljub napredku medicine za ALS trenutno še vedno ni zdravila, obstajajo pa terapije za upočasnjevanje napredovanja, navaja revija The Cut.

Kaj je ALS?
Preberi še
Kaj je ALS?

Potrebuje redno oskrbo

Rebecca Gayheart, Ericova partnerka, ki je leta 2018 vložila zahtevo za ločitev, je pred kratkim javno spregovorila o izzivih, s katerimi se je srečala pri zagotavljanju oskrbe za bolnega igralca. Spopadla se je z zdravstvenim sistemom, da bi Ericu zagotovila 24-urno medicinsko nego, kar se je izkazalo za izjemno naporno, poroča The Cut. Kot je dejala, so ji zavarovalnice večkrat zavrnile zahteve za nego na domu, ona pa ni odnehala, dokler ni partnerju zagotovila potrebne oskrbe, še dodajajo.

Rebecca Gayheart in Eric Dane
Rebecca Gayheart in Eric DaneFOTO: Reuters

V kakšnem odnosu sta Gayheartova in Eric Dane danes?

Njuno razmerje Rebecca danes opisuje kot 'zelo zapleteno in za ljudi zmedeno'.

Kljub govoricam o prevari je z njim ostala kar 20 let
Preberi še
Kljub govoricam o prevari je z njim ostala kar 20 let

Rebecca Gayheart in Eric Dane imata skupni hčerki, Billie (15) in Georgio (13). Čeprav sta bila leta narazen in sta bila tik pred formalno ločitvijo (Rebeccina vloga za ločitev iz 2018 je bila umaknjena tik pred Ericovo objavo diagnoze), sta ohranila globok odnos, ki temelji na sostarševstvu in medsebojnem spoštovanju, poroča revija People.

Hčerka pokojnega igralca delila ganljivo fotografijo
Preberi še
Hčerka pokojnega igralca delila ganljivo fotografijo

Rebecca je dejala: "Najina ljubezen morda ni romantična, a je družinska ljubezen. Eric ve, da mu bom vedno želela najboljše. Da se bom potrudila narediti prav zanj. In vem, da bi on storil enako zame."

Eric Dane s hčerkama
Eric Dane s hčerkamaFOTO: Profimedia

Tudi Ericu lepih besed za nekdanjo partnerko nikakor ne zmanjka. V junijskem intervjuju z Diane Sawyer za Good Morning America, kjer je Eric napovedoval izid svoje knjige o življenju z ALS, je o Gayheartovi povedal: "Z njo govorim vsak dan. Uspelo nama je postati boljša prijatelja in boljša starša, in ona je moja – verjetno moja največja zagovornica. Moja najzvestejša podpornica, in nanjo se zanašam."

Z njim je ostala 7 let, ker se je bala, da bo brez nje umrl
Preberi še
Z njim je ostala 7 let, ker se je bala, da bo brez nje umrl

Revija People poroča tudi, da je Gayheart novembra 2025 med nastopom v podkastu Broad Ideas z Rachel Bilson in Olivio Allen delila še eno prav tako lepo misel o njunem odnosu.

"Vsekakor poskušam [hčerama] pokazati, da se izkažemo za ljudi ne glede na vse. In on je naša družina, on je njun oče. Pridemo in poskušamo to storiti z nekaj dostojanstva in nekaj gracioznosti ter preprosto prebroditi to. In to bomo prebrodili po svojih najboljših močeh," je dejala v omenjenem podkastu.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: thecut.com, people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Eric Dane Rebecca Gayheart ALS amiotrofična lateralna skleroza zdravstvena oskrba razmerje po ločitvi bolezen bivša ločitev spet skupaj
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433