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Erika Eleniak v seriji Obalna straža
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Nekoč navduševala v Obalni straži, danes služi na OnlyFansu

N. Č.
31. 08. 2026 10.25
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Igralka Erika Eleniak, ki je zaslovela v kultni seriji Obalna straža, je pri 56 letih odprla profil na platformi OnlyFans. Odločitev pojasnjuje kot simbolično vrnitev h koreninam in svobodo nad tem, kar deli z javnostjo.

Erika Eleniak, ki je zaslovela z vlogo v kultni seriji Obalna straža (Baywatch), se je odločila za nov poslovni korak. 56-letna igralka je sredi avgusta odprla profil na platformi OnlyFans, po poročanju hrvaškega portala Net.hr pa naj bi že v prvih tednih ustvarila opazen dodaten zaslužek.

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Zvezdnica, ki jo je proslavila Obalna straža

Erika Eleniak je bila ena izmed najbolj prepoznavnih igralk v prvih sezonah priljubljene serije Obalna straža, v kateri je nastopala med letoma 1989 in 1992. Prav ta vloga jo je izstrelila med najbolj prepoznavne televizijske obraze devetdesetih let, poroča Net.hr.

Erika Eleniak v seriji Obalna straža
Erika Eleniak v seriji Obalna straža FOTO: Profimedia

Po desetletjih kariere je zdaj presenetila z odločitvijo, da se pridruži platformi OnlyFans, kjer ustvarjalci svojim naročnikom ponujajo ekskluzivne vsebine.

Erika Eleniak: "Vračam se na začetek"

O svoji odločitvi je spregovorila tudi za TMZ. Kot je pojasnila, se ji ta korak zdi kot simbolična vrnitev h koreninam. "Odraščala sem na plaži v rdečih kopalkah in zdi se mi, kot da se vračam na začetek, le da zdaj sama odločam, kaj bom delila z javnostjo," je dejala v izjavi, ki jo povzema Net.hr.

Dodala je, da želi sledilcem pokazati del svojega vsakdana, zasebne fotografije in utrinke iz življenja ob morju.

Ni edina iz serije Baywatch

Erika Eleniak ni prva nekdanja zvezdnica serije Obalna straža, ki se je odločila za prisotnost na platformi OnlyFans. Po poročanju Net.hr tam profile vodita tudi njeni nekdanji igralski kolegici Donna D'Errico in Brande Roderick.

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V zadnjih letih se je sicer več nekdanjih televizijskih in filmskih zvezdnikov odločilo za neposrednejši stik z oboževalci prek naročniških platform, kjer lahko sami nadzorujejo objave in komunikacijo s sledilci.

Novo poglavje v njenem življenju

Za igralko, ki je zaznamovala eno najbolj priljubljenih serij devetdesetih let, ta odločitev očitno predstavlja začetek novega življenjskega obdobja. Čeprav je od njenih dni v Obalni straži minilo že več kot tri desetletja, zanimanje javnosti zanjo še vedno ostaja veliko.

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Erika Eleniak v seriji Obalna stražaFOTO: Profimedia
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Vir: Net.hr, TMZ

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Erika Eleniak Obalna straža OnlyFans Baywatch
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