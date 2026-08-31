Nekoč navduševala v Obalni straži, danes služi na OnlyFansu

Erika Eleniak , ki je zaslovela z vlogo v kultni seriji Obalna straža (Baywatch) , se je odločila za nov poslovni korak. 56-letna igralka je sredi avgusta odprla profil na platformi OnlyFans , po poročanju hrvaškega portala Net.hr pa naj bi že v prvih tednih ustvarila opazen dodaten zaslužek.

Erika Eleniak je bila ena izmed najbolj prepoznavnih igralk v prvih sezonah priljubljene serije Obalna straža , v kateri je nastopala med letoma 1989 in 1992. Prav ta vloga jo je izstrelila med najbolj prepoznavne televizijske obraze devetdesetih let, poroča Net.hr.

Po desetletjih kariere je zdaj presenetila z odločitvijo, da se pridruži platformi OnlyFans, kjer ustvarjalci svojim naročnikom ponujajo ekskluzivne vsebine.

O svoji odločitvi je spregovorila tudi za TMZ. Kot je pojasnila, se ji ta korak zdi kot simbolična vrnitev h koreninam. "Odraščala sem na plaži v rdečih kopalkah in zdi se mi, kot da se vračam na začetek, le da zdaj sama odločam, kaj bom delila z javnostjo," je dejala v izjavi, ki jo povzema Net.hr.

Dodala je, da želi sledilcem pokazati del svojega vsakdana, zasebne fotografije in utrinke iz življenja ob morju.