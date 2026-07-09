Viralni nogometaš dokazuje, da luksuzne torbice niso le za ženske

Erling Haaland, eden najboljših nogometašev na svetu, ne priteguje pozornosti le s svojimi zadetki na igrišču, ampak tudi z izborom modnih dodatkov, piše CNN. Njegova zbirka torbic znamke Hermès je postala tema številnih razprav na družbenih omrežjih, ko je stilist Jack Savoie na TikToku izpostavil njegove unikatne kose.
Čeprav mnogi mislijo, da gre izključno za model Birkin, gre v večini primerov za model Haut à Courroies (HAC), ki je predhodnik torb Birkin in je nekoliko višji ter ožji, piše CNN. Haaland s ponosom nosi te prestižne predmete, kar dokazuje njegovo ljubezen do kakovostnega usnja in dizajna, hkrati pa jasno sporoča, da se ne ozira na mnenja o tem, kaj naj bi moški nosil.
Navdušuje z izborom luksuznih torb
Nabor torb, ki jih nosi norveški zvezdnik, je impresiven. Na svetovno prvenstvo je pripotoval s posebnim modelom HAC "Endless Road", ki ga krasi usnjen mozaik z motivom avtoceste, piše CNN. Njegova zbirka vključuje tudi torbe iz trpežnega usnja v naravnih barvah in grafične vzorce, kot je oranžno-črni šahovski motiv.
Ključna razlika med njegovimi torbami in klasično torbo Birkin je v tem, da so njegovi modeli HAC zasnovani kot večji potovalni kosi, kar se odlično poda njegovi rasti.
Prestižne torbe nosijo tudi drugi nogometni asi
Poleg Haalanda se za prestižne torbe odločajo tudi drugi nogometni velikani. Argentinski as Lionel Messi uporablja model HAC 40 z žepi, David Beckham pa ima prav tako že ogromno zbirko tovrstnih torb. Tudi člani francoske reprezentance so pokazali svojo modno ozaveščenost z znamkami, kot sta Chanel in Louis Vuitton.
Zanimivo je dejstvo, da so bili ti modeli, zlasti Hermès HAC, prvotno izdelani za shranjevanje jahalnih škornjev in sedel. Gre torej za vrnitev h koreninam, kjer je praktičnost usnjenega izdelka ključna.
Vir: edition.cnn.com
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