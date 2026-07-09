Viralni nogometaš dokazuje, da luksuzne torbice niso le za ženske

Erling Haaland , eden najboljših nogometašev na svetu, ne priteguje pozornosti le s svojimi zadetki na igrišču, ampak tudi z izborom modnih dodatkov, piše CNN. Njegova zbirka torbic znamke Hermès je postala tema številnih razprav na družbenih omrežjih, ko je stilist Jack Savoie na TikToku izpostavil njegove unikatne kose.

Ne boste verjeli, koliko je vredna njena zbirka torbic

Čeprav mnogi mislijo, da gre izključno za model Birkin , gre v večini primerov za model Haut à Courroies (HAC) , ki je predhodnik torb Birkin in je nekoliko višji ter ožji, piše CNN. Haaland s ponosom nosi te prestižne predmete, kar dokazuje njegovo ljubezen do kakovostnega usnja in dizajna, hkrati pa jasno sporoča, da se ne ozira na mnenja o tem, kaj naj bi moški nosil .

Nabor torb, ki jih nosi norveški zvezdnik, je impresiven. Na svetovno prvenstvo je pripotoval s posebnim modelom HAC "Endless Road", ki ga krasi usnjen mozaik z motivom avtoceste, piše CNN. Njegova zbirka vključuje tudi torbe iz trpežnega usnja v naravnih barvah in grafične vzorce, kot je oranžno-črni šahovski motiv.

Ključna razlika med njegovimi torbami in klasično torbo Birkin je v tem, da so njegovi modeli HAC zasnovani kot večji potovalni kosi, kar se odlično poda njegovi rasti.