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Erling Haaland
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Tako je bil Haaland videti pri 16 letih - video znova osvaja splet

E.S.
11. 07. 2026 19.00
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Medtem ko je Erling Haaland s svojimi predstavami v središču pozornosti na svetovnem prvenstvu 2026, so družbena omrežja ponovno odkrila posnetek, ki razkriva povsem drugačno plat norveškega zvezdnika. Dolgo preden je postal eden najboljših napadalcev na svetu, je namreč kot 16-letnik ustanovil rap skupino Flow Kingz in posnel pesem, ki danes navdušuje milijone spletnih uporabnikov.

Leta 2016 so Erling Haaland, Erik Botheim in Erik Tobias Sandberg, takrat še obetavni mladi nogometaši, skupaj nastopili v videospotu za pesem Kygo jo, ki danes ponovno osvaja družbena omrežja. Takrat si verjetno nihče ni predstavljal, da bo eden od članov skupine nekoč postal zvezdnik Manchester Cityja in eden najuspešnejših napadalcev tega časa.

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Pesem govori o plinskem žaru

Če pričakujete globoko družbenokritično rap besedilo, boste razočarani. Prav absurdnost in lahkotnost pesmi sta razloga, da je ta danes tako priljubljena.

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V enem od verzov član skupine rapa o tem, da je zaslužil veliko denarja, si kupil plinski žar in opravil nakupovanje. Drug del pesmi govori o nakupu telefona z naročnino, pozneje pa besedilo zaide še k cezarjevi solati, potovanju na Bahame in drugim povsem naključnim temam, so zapisali pri Sport Bible.

Prav Haalandov del pesmi je tisti, ki še danes najbolj zabava spletne uporabnike. Pod umetniškim imenom Lyng v refrenu samozavestno prepeva, da ga vsi poznajo, da ga lahko vidijo na televiziji in da je videti dobro celo med jedjo. Zaradi simpatične mešanice najstniške samozavesti in nenavadnega besedila je ta del postal najbolj prepoznaven ter se pogosto pojavlja v viralnih objavah na TikToku in Instagramu.

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Zakaj je posnetek postal viralna uspešnica?

Ko je bil videospot objavljen, ni vzbudil večje mednarodne pozornosti. Vse se je spremenilo z letošnjim svetovnim prvenstvom, na katerem za Norveško navdušuje tudi Erling Haaland.

Dodatno pozornost je pesem dobila, ko se je zanjo navdušil tudi norveški glasbenik in svetovno znani DJ Kygo, piše Sweden Herald. Na družbenih omrežjih je razkril, da je pripravil novo house različico skladbe Kygo jo in namignil, da bi jo lahko uradno izdal. Posnetek je hitro zaokrožil med nogometnimi navijači in ljubitelji elektronske glasbe, Haaland pa je Kygu javno sporočil, naj pesem čim prej objavi.

Prav ta nenavadna povezava med enim največjih nogometnih zvezdnikov in enim najbolj uspešnih norveških glasbenikov je poskrbela, da je skoraj deset let star videospot znova postal spletna senzacija. Med svetovnim prvenstvom se tako po družbenih omrežjih ne širijo le posnetki Haalandovih golov, temveč tudi njegovi raperski začetki, ki številne zabavajo skoraj toliko kot njegove predstave na nogometnih igriščih.

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Kdo je pravzaprav Erling Haaland?

Erling Braut Haaland se je rodil 21. julija 2000. Nogometno pot je začel na Norveškem, nato pa se je uveljavil pri Red Bull Salzburgu, kjer je s svojimi predstavami opozoril nogometni svet. Sledil je prestop v Borussio Dortmund, leta 2022 pa se je pridružil angleškemu velikanu Manchester Cityju.

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Viri: Sweden Herald, Sport Bible

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