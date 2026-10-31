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Eva Longoria
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Udeležila se je gala dogodka, kjer je ukradla vse poglede

N. Č.
31. 10. 2026 04.00
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Eva Longoria je na gala dogodku ob dnevu mrtvih poskrbela za enega najbolj nepozabnih videzov letošnje jeseni. S cvetličnim naglavnim okrasom in izjemnim ličenjem je popolnoma zasenčila druge goste.

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Ko se Eva Longoria pojavi na rdeči preprogi, običajno pritegne veliko pozornosti, a tokrat je šla še korak dlje. Na gala dogodku ob praznovanju mehiškega praznika Día de Muertos je navdušila z videzom, ki ga modni poznavalci že uvrščajo med njene najbolj nepozabne.

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Poklon eni najpomembnejših mehiških tradicij

Igralka je za poseben večer izbrala bleščečo črno obleko z dolgimi rokavi, glavni poudarek videza pa je bil spektakularen naglavni okras. Temne cvetlice, okrašena lobanja in bogati detajli so ustvarili mogočen videz, navdihnjen s simboliko praznika Día de Muertos oziroma dneva mrtvih.

Eva Longoria
Eva Longoria FOTO: Profimedia

Gre za enega najpomembnejših praznikov v Mehiki, ki ni namenjen žalovanju, temveč praznovanju življenja in spominjanju na pokojne.

Drzno ličenje, ki ga ne vidiš vsak dan

Posebno pozornost je pritegnilo tudi ličenje. Okrog oči in na čelu je nosila dekorativne črne vzorce, navdihnjene s tradicionalnimi poslikavami, ki jih pogosto povezujemo s praznovanjem Día de Muertos. Videz je dopolnila z velikimi okroglimi uhani in klasično rdečo šminko.

Celoten stajling je deloval hkrati glamurozno, elegantno in zelo simbolično.

To ni prvič, da se je poklonila tej tradiciji

Za Eva Longoria tovrstni videzi niso nič neobičajnega. Igralka, ki je ponosna na svoje mehiške korenine, se že več let udeležuje dogodkov, povezanih s praznikom Día de Muertos, in tudi v preteklosti je večkrat izbrala modne kombinacije, navdihnjene s to pomembno mehiško tradicijo. Pri tem pogosto poseže po cvetličnih naglavnih okrasih, motivih lobanj in drugih elementih, povezanih s simboliko praznika, poroča Hola!.

Letošnji videz zato ni bil naključna modna izbira, temveč še en poklon prazniku, ki v Mehiki velja za praznovanje življenja in spominov na pokojne. S kombinacijo bleščeče črne obleke, bogato okrašene cvetlične krone in tematskega ličenja je ponovno pokazala, kako je mogoče tradicijo predstaviti na sodoben in glamurozen način.

Eva Longoria
Eva LongoriaFOTO: Profimedia

Med najbolj fotografiranimi gosti večera

Na dogodku so se zbrali številni znani obrazi iz sveta filma in televizije, vendar je bila prav Eva Longoria ena najbolj fotografiranih gostij večera

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Jesenski videz, ki ga ne bomo hitro pozabili

Črna bleščeča obleka, bogat cvetlični naglavni okras in izstopajoče ličenje so ustvarili kombinacijo, ki je skoraj nemogoče spregledati. Eva Longoria je še enkrat dokazala, zakaj že desetletja velja za eno najbolje oblečenih hollywoodskih zvezdnic.

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Tokrat ni navdušila zgolj z eleganco, temveč tudi s spoštljivim poklonom svojim mehiškim koreninam in tradiciji, ki v zadnjih letih navdušuje ljudi po vsem svetu.

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Eva Longoria dan mrtvih Día de Muertos moda rdeča preproga
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