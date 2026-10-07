Moškega svojega življenja je ljubila kar 65 let

Hollywoodske ljubezenske zgodbe običajno spremljajo škandali, odmevne ločitve in kratkotrajne romance. Pri Evi Marie Saint je bilo drugače. Kot poroča AOL, je svojega bodočega moža Jeffreyja Haydena spoznala na podzemni železnici v New Yorku. Med njima se je hitro razvila ljubezen, leta 1951 pa sta stopila pred oltar. Takrat nihče ni mogel vedeti, da bo njun zakon trajal več kot šest desetletij in postal eden najdaljših ter najstabilnejših v hollywoodski zgodovini.

Preberi še 30 let je ljubila nasilneža, nato pa umrla v najhujših mukah

Ko je Hollywood vabil, je izbrala družino

Po oskarju za film On the Waterfront je bila Eva Marie Saint med najbolj zaželenimi igralkami v Hollywoodu. Kljub temu se ni želela povsem podrediti karieri. Kot je večkrat poudarila v intervjujih, je zavrnila številne vloge, saj je želela biti prisotna v življenju svojih otrok. Tudi po navedbah časnika The Santa Barbara Independent je pogosto povedala, da si nikoli ni želela postati superzvezdnica za vsako ceno.

icon-expand Eva Marie Saint in Jeffrey Hayden FOTO: Profimedia

Z možem sta ustvarila družino in vzgojila dva otroka, Darrella in Laurette. Medtem ko so številni zvezdniški pari razpadali pod pritiskom slave, sta sama svoj dom ohranjala daleč od hollywoodskega blišča.

Kdo je bil njen mož Jeffrey Hayden?

Čeprav ni bil tako prepoznaven kot njegova slavna žena, je imel Jeffrey Hayden uspešno televizijsko kariero. Deloval je kot režiser in producent številnih priljubljenih televizijskih projektov. Med drugim je sodeloval pri serijah Leave It to Beaver, The Incredible Hulk in številnih drugih televizijskih produkcijah. Po poročanju AOL je bil prav on eden ključnih razlogov, da je Eva Marie Saint uspela najti ravnovesje med družinskim in poklicnim življenjem. Namesto hollywoodskih zabav sta pogosto izbirala mirnejše družinsko življenje. Ta odločitev se je izkazala za eno najpomembnejših v njunem zakonu. Mirno družinsko življenje so ji namreč zavidali mnogi.

Preberi še Že 33 let sta srečno poročena, za uspešen zakon pa prisegata na eno preprosto pravilo

Ljubezen, ki je trajala vse do njegove smrti

Njuna skupna pot se je končala šele leta 2016, ko je Jeffrey Hayden umrl. Do takrat sta bila poročena neverjetnih 65 let, kar je tudi po hollywoodskih merilih izjemen dosežek.

Preberi še Tragedija po skoraj 30 letih zakona, ki si je ne more predstavljati nihče

AOL njuno razmerje opisuje kot redek primer zvestobe in predanosti v svetu zabavne industrije, kjer so dolgotrajni zakoni pogosto prej izjema kot pravilo. Prav zato sta veljala za enega najbolj občudovanih parov svoje generacije.

icon-expand Eva Marie Saint in Jeffrey Hayden FOTO: Profimedia

Ljubezenska zgodba, ki je zasenčila hollywoodske klišeje

Ko danes številni obujajo spomine na Evo Marie Saint, se ne spomnijo le oskarjevke, ki je igrala ob Marlonu Brandu in Caryju Grantu. Spomnijo se tudi ženske, ki je sredi največje slave ostala zvesta svojim vrednotam.

Preberi še To je film, ki je uničil njeno življenje

Njena ljubezenska zgodba z Jeffreyjem Haydenom je dokaz, da lahko tudi v Hollywoodu obstajajo zveze, ki trajajo vse življenje. In prav zato je bila njuna zgodba skoraj tako izjemna kot filmi, po katerih se bomo Eve Marie Saint spominjali še desetletja.

icon-expand Eva Marie Saint FOTO: Profimedia

Preberi še Pri 102 letih je umrla ena zadnjih velikih dam zlate dobe Hollywooda

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.