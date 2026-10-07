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Eva Marie Saint in Jeffrey Hayden
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Moškega svojega življenja je ljubila kar 65 let

N. Č.
07. 10. 2026 10.00
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Ob smrti hollywoodske legende Eva Marie Saint se mnogi spominjajo njenih nepozabnih filmskih vlog. A za kulisami je živela tudi eno najlepših ljubezenskih zgodb Hollywooda. Z režiserjem in producentom Jeffreyjem Haydenom sta bila poročena kar 65 let.

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Hollywoodske ljubezenske zgodbe običajno spremljajo škandali, odmevne ločitve in kratkotrajne romance. Pri Evi Marie Saint je bilo drugače. Kot poroča AOL, je svojega bodočega moža Jeffreyja Haydena spoznala na podzemni železnici v New Yorku. Med njima se je hitro razvila ljubezen, leta 1951 pa sta stopila pred oltar.

Takrat nihče ni mogel vedeti, da bo njun zakon trajal več kot šest desetletij in postal eden najdaljših ter najstabilnejših v hollywoodski zgodovini.

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Ko je Hollywood vabil, je izbrala družino

Po oskarju za film On the Waterfront je bila Eva Marie Saint med najbolj zaželenimi igralkami v Hollywoodu. Kljub temu se ni želela povsem podrediti karieri. Kot je večkrat poudarila v intervjujih, je zavrnila številne vloge, saj je želela biti prisotna v življenju svojih otrok. Tudi po navedbah časnika The Santa Barbara Independent je pogosto povedala, da si nikoli ni želela postati superzvezdnica za vsako ceno.

Eva Marie Saint in Jeffrey Hayden
Eva Marie Saint in Jeffrey Hayden FOTO: Profimedia

Z možem sta ustvarila družino in vzgojila dva otroka, Darrella in Laurette. Medtem ko so številni zvezdniški pari razpadali pod pritiskom slave, sta sama svoj dom ohranjala daleč od hollywoodskega blišča.

Kdo je bil njen mož Jeffrey Hayden?

Čeprav ni bil tako prepoznaven kot njegova slavna žena, je imel Jeffrey Hayden uspešno televizijsko kariero. Deloval je kot režiser in producent številnih priljubljenih televizijskih projektov. Med drugim je sodeloval pri serijah Leave It to Beaver, The Incredible Hulk in številnih drugih televizijskih produkcijah.

Po poročanju AOL je bil prav on eden ključnih razlogov, da je Eva Marie Saint uspela najti ravnovesje med družinskim in poklicnim življenjem. Namesto hollywoodskih zabav sta pogosto izbirala mirnejše družinsko življenje. Ta odločitev se je izkazala za eno najpomembnejših v njunem zakonu. Mirno družinsko življenje so ji namreč zavidali mnogi.

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Ljubezen, ki je trajala vse do njegove smrti

Njuna skupna pot se je končala šele leta 2016, ko je Jeffrey Hayden umrl. Do takrat sta bila poročena neverjetnih 65 let, kar je tudi po hollywoodskih merilih izjemen dosežek.

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AOL njuno razmerje opisuje kot redek primer zvestobe in predanosti v svetu zabavne industrije, kjer so dolgotrajni zakoni pogosto prej izjema kot pravilo. Prav zato sta veljala za enega najbolj občudovanih parov svoje generacije.

Eva Marie Saint in Jeffrey Hayden
Eva Marie Saint in Jeffrey HaydenFOTO: Profimedia

Ljubezenska zgodba, ki je zasenčila hollywoodske klišeje

Ko danes številni obujajo spomine na Evo Marie Saint, se ne spomnijo le oskarjevke, ki je igrala ob Marlonu Brandu in Caryju Grantu. Spomnijo se tudi ženske, ki je sredi največje slave ostala zvesta svojim vrednotam.

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Njena ljubezenska zgodba z Jeffreyjem Haydenom je dokaz, da lahko tudi v Hollywoodu obstajajo zveze, ki trajajo vse življenje. In prav zato je bila njuna zgodba skoraj tako izjemna kot filmi, po katerih se bomo Eve Marie Saint spominjali še desetletja.

Eva Marie Saint
Eva Marie SaintFOTO: Profimedia
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Viri: AOL, Variety, The Santa Barbara Independent, TV Insider, Legacy, AFP/The Hindu

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Otok ljubezni

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