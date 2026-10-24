Nekoč so ga nosile največje manekenke, zdaj ga je dobila ona: Je Fantasy Bra izgubil svoj prestiž?

Nedrček, vreden 50 milijonov dolarjev

Kylie Jenner je na letošnji modni reviji Victoria's Secret, ki je potekala v Los Angelesu, nosila najdražjo različico slovitega Fantasy Bra doslej. Njegova ocenjena vrednost znaša kar 50 milijonov ameriških dolarjev, (oz. približno 44 milijonov evrov) izdelan pa je bil v sodelovanju z draguljarno Jacob & Co.

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Po podatkih, ki jih je objavil portal People, ga krasi 4410 naravnih diamantov, med njimi pa izstopa 75,54-karatni rumeni diamant. Nedrček tehta približno 1,8 kilograma, pri njegovi izdelavi pa so se morali ustvarjalci spopasti tudi z zahtevno nalogo, nakit je moral biti oblikovan tako, da se je med hojo naravno premikal s telesom. Po poročanju medijev je bil izdelan brez običajne tekstilne podlage, iz zlata in diamantov. Za Jennerjevo je bil to še en odmeven trenutek v karieri, ki jo je zgradila na resničnostni televiziji, podjetništvu in izjemni prepoznavnosti na družbenih omrežjih. Toda prav dejstvo, da ni profesionalna manekenka in ni ena od tradicionalnih Victorijinih angelčkov, je pri delu občinstva sprožilo pomisleke.

icon-expand Kylie Jenner FOTO: Profimedia

Ko je Fantasy Bra pomenil vrhunec manekenske kariere

Zgodba Fantasy Bra se je začela leta 1996, ko je Claudia Schiffer v oglaševalski kampanji predstavila tako imenovani Million Dollar Miracle Bra. Že ime je nakazovalo, da ne gre za običajen kos spodnjega perila, temveč za razkošno kombinacijo mode in draguljarstva.

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V naslednjih letih so ga povezovali z nekaterimi največjimi manekenskimi imeni. Tyra Banks, Heidi Klum, Gisele Bündchen, Karolína Kurková, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio in Candice Swanepoel so med zvezdnicami modne piste, ki so ga nosile v različnih obdobjih. Vsaka različica je bila unikatna, pogosto okrašena z diamanti, rubini, smaragdi ali drugimi dragocenimi kamni. Posebej odmeven je bil model, ki ga je Gisele Bündchen nosila leta 2000. Njegova ocenjena vrednost je znašala 15 milijonov dolarjev, zaradi česar je dolgo veljal za enega najdražjih kosov spodnjega perila na svetu. Leta 2018 je Fantasy Bra nazadnje pred letošnjim povratkom nosila Elsa Hosk, katere različica je bila ocenjena na milijon dolarjev. Nedrček se je tako skozi leta spremenil v simbol glamurja in statusa.

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Tokrat ni bila izbrana manekenka, temveč vplivna zvezdnica

Kylie Jenner je s tem postala prva ženska, ki ni Victorijin angelček in je nosila Fantasy Bra. Kreativni direktor znamke Adam Selman je za Vogue pojasnil, da je Jennerjeva izstopala zaradi svojega vpliva, ki presega modo, televizijo in popularno kulturo. Po njegovih besedah je želel znamki pomagati ustvariti velik zabavni spektakel, Jennerjevo pa je pri tem videl kot osebo, ki lahko pritegne pozornost zelo širokega občinstva. To ne pomeni nujno, da je nedrček izgubil vso svojo vrednost ali da je izbira Kylie Jenner zgolj marketinška poteza. Vendar pa kaže, da se je spremenilo to, kaj znamka razume kot zvezdniški status. V ospredju ni več samo dolgoletna povezanost z modno hišo, temveč tudi prepoznavnost, vpliv in zanimanje, ki ga lahko posameznica ustvari.

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Oboževalci niso vsi navdušeni

Odločitev, da Fantasy Bra nosi Kylie, je na družbenih omrežjih sprožila številne kritike. Nekateri oboževalci so menili, da bi moral tako prestižen kos pripasti profesionalni manekenki, ki je leta gradila kariero na modnih pistah. Drugi so izpostavili, da bi si to priložnost zaslužila katera od aktualnih ali nekdanjih Victorijinih angelčkov.

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Na drugi strani je mogoče razumeti tudi odločitev znamke

Jennerjeva je svetovno prepoznavna, njena udeležba na reviji pa je pritegnila pozornost tudi ljudi, ki modne revije Victoria's Secret sicer morda ne bi spremljali. Za znamko, ki se po večletnem premoru trudi oživiti nekdanji sijaj revije, je takšna medijska izpostavljenost lahko zelo dragocena.

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Nekoč je bil Fantasy Bra eden od vrhuncev kariere Victorijinih angelčkov. Letos je postal tudi simbol novega časa, v katerem se meje med manekenstvom, resničnostno televizijo, podjetništvom in vplivništvom vse bolj brišejo. Zato je izbira Kylie kot nosilke nedrčka sprožila toliko odzivov: ne le zaradi 50 milijonov dolarjev vrednega nedrčka, temveč zaradi spremembe pravil igre, ki jo predstavlja.

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