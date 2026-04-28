To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića

Filip Đurić in Maja Šebenik - Sheby sta par že več let, kar potrjujejo njune javne objave in medijski zapisi. Čeprav sta oba precej zadržana in skrbno varujeta svojo zasebnost, je jasno, da ju povezuje močna ustvarjalna energija. Mediji ju pogosto opisujejo kot izjemno ujemajoč par, ki se dopolnjuje tako osebno kot profesionalno.
Kdo je Filip Đurić?
Filip Đurić je najstarejši sin Branka Đurića iz njegovega prvega zakona z Neveno Đurić. Rodil se je v Sarajevu, pozneje pa se je preselil v Ljubljano, kjer živi še danes. Po izobrazbi je fotograf, kar je večkrat potrdil tudi v intervjujih, mediji pa ga opisujejo kot umirjenega, premišljenega in izrazito ustvarjalnega. V otroštvu je nastopil v slovenskem filmu Na planincah, vendar ga igralska pot ni pritegnila tako kot vizualna umetnost. Z očetom Brankom Đurićem, mačeho Tanjo Ribič ter polsestrama Zalo in Elo ohranja tesne odnose, kar je razvidno iz njihovih javnih objav in skupnih nastopov.
Kdo je Maja Šebenik - Sheby?
Maja Šebenik – Sheby je ena izrazitejših predstavnic mlajše generacije slovenskih glasbenic. Po izobrazbi je modna oblikovalka, leta 2018 pa je ustanovila lastno modno znamko I Have No Focus, v okviru katere sama oblikuje in šiva oblačila. V glasbi je sprva delovala v trapu, njen prvenec Madam iz leta 2018 pa je bil prežet z r'n'b ritmi in tematikami mlade ženske, ki išče svoj prostor v svetu.
Majo Šebenik je širša slovenska javnost sicer prvič spoznala leta 2012 v šovu X Factor Slovenija, kjer je bila del skupine S.W.A.G. Šov se je predvajal na POP TV in navdušil ljubitelje glasbe.