Ne skriva več sreče v ljubezni: svojega partnerja pokazala na rdeči preprogi

Ljubezensko življenje Florence Pugh je že dlje časa predmet zanimanja javnosti, a igralka svojo zasebnost skrbno varuje. Zdaj pa je skupaj z igralcem Finnom Colom naredila korak, ki je potrdil, da je njuna zveza resna.
Po mesecih ugibanj sta potrdila govorice
Po mesecih ugibanj in redkih javnih namigih sta Florence Pugh in Finn Cole svojo zvezo uradno predstavila javnosti. Par se je 9. oktobra prvič skupaj sprehodil po rdeči preprogi na premieri filma In the Shadows v okviru 70. filmskega festivala BFI v Londonu, kar številni mediji označujejo za pomemben mejnik v njunem razmerju.
Ljubezenska zgodba, ki se je začela stran od oči javnosti
Kot poročata reviji People in British Vogue, je Florence Pugh že oktobra 2024 razkrila, da je v novi zvezi, identitete partnerja pa takrat ni želela razkriti. Igralka je poudarila, da želi tokrat odnos graditi počasneje in bolj zasebno kot v preteklosti.
Takrat je za British Vogue priznala, da je zaljubljena, a da z novim partnerjem še spoznavata, kam ju bo odnos pripeljal. Povedala je tudi, da si prvič dopušča, da se odnos razvija naravno, brez pritiskov in pričakovanj. Mediji so sicer Florence Pugh in Fina Cola prvič povezali poleti 2024, vendar javnih potrditev dolgo ni bilo.
Kdo je Finn Cole?
Finn Cole je britanski igralec, ki ga gledalci najbolje poznajo po serijah Peaky Blinders in Animal Kingdom. V zadnjih letih si je ustvaril uspešno kariero tako na televiziji kot na filmu, trenutno pa vzbuja pozornost tudi z vlogo v filmu In the Shadows.
Na premieri omenjenega filma ga je podprla tudi Florence Pugh, kar je bil prvi uradni javni nastop para na rdeči preprogi.
Prvič skupaj na rdeči preprogi
Njun nastop na londonski premieri je hitro postal ena najbolj komentiranih tem v svetu zvezdnikov. Florence Pugh je za dogodek izbrala korzetno obleko iz kolekcije Wiederhoeft pomlad 2027, medtem ko je Finn Cole stavil na klasično črno moško obleko.
Čeprav se zvezdnika med intervjuji nista spuščala v podrobnosti svojega odnosa, sta skupaj pozirala fotografom in s tem prvič javno potrdila, da sta par.
Tudi uradno je spregovorila o zvezi
V nedavnem intervjuju za revijo Vanity Fair je Florence Pugh spregovorila tudi o svoji zvezi. Dejala je, da ne želi, da bi bila njena ljubezen skrivnost, obenem pa si ne želi, da bi bila javnosti razkrita vsaka podrobnost njenega zasebnega življenja.
"Pomembno je, da sva srečna, da se počutim varno in stabilno. To je vredno zlata," je povedala igralka, piše revija People.
Njene besede so požele veliko pozornosti, saj je bila njena prejšnja zveza z igralcem Zachom Braffom pogosto pod drobnogledom javnosti in medijev. Pugh je večkrat poudarila, da želi tokrat svoj odnos zaščititi pred nepotrebnimi pritiski.
Uradna potrditev tudi na družbenih omrežjih
Pomemben korak sta naredila tudi marca letos, ko je Florence Pugh na Instagramu objavila fotografijo s Finnom Colom, posneto na dogodku znamke Bulgari v Milanu. S tem sta prvič tudi na družbenih omrežjih javno pokazala, da sta skupaj.
Fotografija je hitro zaokrožila po spletu in sprožila ugibanja, ali se igralka počasi odpira javnosti glede svojega zasebnega življenja.
Pred njo je velika vloga v seriji East of Eden
Medtem ko javnost spremlja njeno ljubezensko življenje, je Florence Pugh trenutno tudi ena najbolj iskanih igralk svoje generacije. Veliko pozornosti namreč vzbuja zaradi televizijske priredbe romana East of Eden, v kateri ima eno osrednjih vlog.
Vir: People, Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair, E! Online, HOLA!, Just Jared
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