Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Florence Pugh
Moda slavnih

V pravljični obleki ukradla vse poglede: modni trenutek, o katerem govorijo vsi

N. Č.
18. 10. 2026 19.46
0

Florence Pugh je na premieri novega filma navdušila v izjemni obleki, ki je spominjala na prizore iz pravljičnega sveta. Modni poznavalci njene oprave ne morejo prehvaliti.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Igralka Florence Pugh je znova dokazala, da se ne boji modnih tveganj. Na premieri filma Klara and the Sun v okviru BFI London Film Festival je navdušila v obleki, ki je bila vse prej kot običajna, piše Profimedia. Njena modna izbira je hitro postala ena najbolj opaznih na rdeči preprogi.

Ne skriva več sreče v ljubezni: svojega partnerja pokazala na rdeči preprogi
Preberi še
Ne skriva več sreče v ljubezni: svojega partnerja pokazala na rdeči preprogi

Kot iz sodobne pravljice

Dolga obleka v nežnem modrozelenem odtenku je bila prekrita s cvetličnimi motivi in finimi detajli, ki so ustvarjali skoraj eteričen učinek. Posebno pozornost pa so pritegnili dramatični voluminozni rokavi, zaradi katerih je kreacija delovala kot modna različica pravljične obleke.

Florence Pugh
Florence Pugh FOTO: Profimedia

Gre za enega tistih kosov, ki ga je skoraj nemogoče spregledati. Medtem ko številne zvezdnice na rdeči preprogi stavijo na preverjeno eleganco, se je Florence Pugh odločila za nekaj bolj drznega in domišljijskega.

Cvetlični motivi, ki nikoli ne razočarajo

Cvetlični vzorci ostajajo eden največjih modnih trendov zadnjih sezon, še posebej v kombinaciji z lahkotnimi materiali in romantičnimi kroji. Prav takšni elementi so ustvarili videz, ki je deloval ženstveno, elegantno in hkrati nekoliko pravljično.

Modni navdušenci so hitro opazili, da je obleka popolno ravnovesje med visoko modo in nosljivo estetiko, ki navdihuje tudi modne trende zunaj rdečih preprog.

Obleka, ki je zasenčila dogodek

Čeprav je bila premiera namenjena predstavitvi novega filma, je veliko pozornosti pritegnila prav njena modna oprava. Fotografije z dogodka so hitro zaokrožile po spletu, številni mediji pa so jo uvrstili med najbolj izstopajoče modne trenutke večera.

Kdo je Florence Pugh, zvezdnica, o kateri ta hip govori ves splet?
Preberi še
Kdo je Florence Pugh, zvezdnica, o kateri ta hip govori ves splet?

Ni težko razumeti, zakaj. Kombinacija romantičnega kroja, bogatih detajlov in nepričakovanih poudarkov je ustvarila videz, ki je deloval skoraj kot prizor iz sodobne pravljice.

Florence Pugh
Florence PughFOTO: Profimedia

Romantična moda ostaja velika uspešnica

V času, ko modni svet pogosto prisega na minimalistične silhuete in nevtralne odtenke, so takšne obleke prijeten opomnik, da v modi še vedno obstaja prostor za domišljijo, glamur in dramatičnost.

Kate Middleton navdušila v pravljični obleki
Preberi še
Kate Middleton navdušila v pravljični obleki

Florence Pugh je s svojo izbiro dokazala, da so prav tisti videzi, ki si upajo nekoliko izstopati, pogosto tudi najbolj nepozabni. Za mnoge je bila prav njena obleka eden najlepših modnih trenutkov letošnje jeseni.

Florence Pugh
Florence PughFOTO: Profimedia
Pri 65 letih je zasenčila mnogo mlajše: vsi govorijo o njenem videzu
Preberi še
Pri 65 letih je zasenčila mnogo mlajše: vsi govorijo o njenem videzu
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: profimedia.si

Florence Pugh pravljična obleka rdeča preproga premiera Klara and the Sun
Moda slavnih

V ognjeno rdeči obleki je ukradla vso pozornost

24ur.com Jennifer Garner o svojem videzu: Nisem se znala naličiti
Moskisvet.com Korzet ni mogel krotiti njenega oprsja, morala si je pomagati z rokami
Zadovoljna.si V najbolj elegantni jesenski obleki ukradla vse poglede
Zadovoljna.si Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
24ur.com Lady Gaga ne bi ponovila spornega videza z obleko iz govejega mesa
Moskisvet.com Ozka obleka ni mogla ukrotiti bujnih prsi: Pokukale so na plano
Zadovoljna.si Lepa manekenka ukradla vso pozornost na Sanremu
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008