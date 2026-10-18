V pravljični obleki ukradla vse poglede: modni trenutek, o katerem govorijo vsi

Igralka Florence Pugh je znova dokazala, da se ne boji modnih tveganj. Na premieri filma Klara and the Sun v okviru BFI London Film Festival je navdušila v obleki, ki je bila vse prej kot običajna, piše Profimedia. Njena modna izbira je hitro postala ena najbolj opaznih na rdeči preprogi.
Kot iz sodobne pravljice
Dolga obleka v nežnem modrozelenem odtenku je bila prekrita s cvetličnimi motivi in finimi detajli, ki so ustvarjali skoraj eteričen učinek. Posebno pozornost pa so pritegnili dramatični voluminozni rokavi, zaradi katerih je kreacija delovala kot modna različica pravljične obleke.
Gre za enega tistih kosov, ki ga je skoraj nemogoče spregledati. Medtem ko številne zvezdnice na rdeči preprogi stavijo na preverjeno eleganco, se je Florence Pugh odločila za nekaj bolj drznega in domišljijskega.
Cvetlični motivi, ki nikoli ne razočarajo
Cvetlični vzorci ostajajo eden največjih modnih trendov zadnjih sezon, še posebej v kombinaciji z lahkotnimi materiali in romantičnimi kroji. Prav takšni elementi so ustvarili videz, ki je deloval ženstveno, elegantno in hkrati nekoliko pravljično.
Modni navdušenci so hitro opazili, da je obleka popolno ravnovesje med visoko modo in nosljivo estetiko, ki navdihuje tudi modne trende zunaj rdečih preprog.
Obleka, ki je zasenčila dogodek
Čeprav je bila premiera namenjena predstavitvi novega filma, je veliko pozornosti pritegnila prav njena modna oprava. Fotografije z dogodka so hitro zaokrožile po spletu, številni mediji pa so jo uvrstili med najbolj izstopajoče modne trenutke večera.
Ni težko razumeti, zakaj. Kombinacija romantičnega kroja, bogatih detajlov in nepričakovanih poudarkov je ustvarila videz, ki je deloval skoraj kot prizor iz sodobne pravljice.
Romantična moda ostaja velika uspešnica
V času, ko modni svet pogosto prisega na minimalistične silhuete in nevtralne odtenke, so takšne obleke prijeten opomnik, da v modi še vedno obstaja prostor za domišljijo, glamur in dramatičnost.
Vir: profimedia.si
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