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Gabbriette je za poročni dan izbrala kreacijo znamke Matières Fécales.
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Vsi govorijo o gotski poročni obleki slavne neveste

M.S.
31. 07. 2026 04.00
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Pozabite na klasično podobo neveste. Gabbriette je za poroko z Mattyjem Healyjem izbrala tri drzne kreacije avantgardne znamke Matières Fécales in tudi pred oltarjem ostala zvesta svoji temačni, nekonvencionalni estetiki. Največ pozornosti je pritegnila bela poročna obleka, ki je bila vse prej kot tradicionalna.

Manekenka Gabbriette Bechtel se je 18. julija poročila z Mattyjem Healyjem, pevcem skupine The 1975. Čeprav je poroka na zasebnem posestvu v Los Angelesu pritegnila veliko pozornosti, je bila ena največjih zvezd večera nedvomno njena poročna obleka. 

Gabbriette je s svojim poročnim videzom dokazala, da tudi nevesta lahko igra po svojih pravilih.
Gabbriette je s svojim poročnim videzom dokazala, da tudi nevesta lahko igra po svojih pravilih.FOTO: Instagram

Gabbriette je namreč tudi pred oltar stopila v svojem značilnem temačnem in nekonvencionalnem slogu. Za poročni konec tedna ni izbrala ene, ampak kar tri po meri izdelane kreacije pariške avantgardne znamke Matières Fécales. Sodelovanje je bilo posebno tudi za oblikovalce, saj je Gabbriette postala prva nevesta, za katero so ustvarili poročne videze.

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Obleka, ustvarjena posebej zanjo

Največ pozornosti je požela glavna poročna obleka z imenom Gabriella, kar je tudi Gabbriettino rojstno ime. Izdelana je bila iz belega svilenega tafta, njen zgornji del pa je bil ročno oblikovan in naguban. Sledila sta izrazit trojni volumen na zadnjem delu in dolga vlečka, zaključena z razcefranim tilom, ki je sicer eden od prepoznavnih elementov znamke Matières Fécales.

Gabbriette je za poročni dan izbrala kreacijo znamke Matières Fécales.
Gabbriette je za poročni dan izbrala kreacijo znamke Matières Fécales.FOTO: Instagram
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Končni rezultat je združil elemente klasične poročne mode z veliko bolj temačno in dekonstruirano estetiko, po kateri poznamo tako Gabbriette kot oblikovalski dvojec. The Cut je pri obleki izpostavil tudi viktorijanski navdih, strukturiran zgornji del in več plasti namenoma obdelanega tila. Videz je dopolnila z dolgo tančico, ki je nastala v sodelovanju s priznanim britanskim modistom Stephenom Jonesom in posebnimi čevlji Christian Louboutin za Matières Fécales.

Gabbriette je postala prva nevesta, za katero je znamka Matières Fécales ustvarila poročne kreacije.
Gabbriette je postala prva nevesta, za katero je znamka Matières Fécales ustvarila poročne kreacije.FOTO: Instagram
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Za njenimi poročnimi videzi je več mesecev dela

Pot do končnih kreacij ni bila kratka. Po navedbah znamke se je sodelovanje začelo s sporočilom, sledilo pa je okoli 30 skic. Pri Matières Fécales so razkrili, da je njihov atelje za izdelavo treh poročnih videzov potreboval več mesecev dela. Za kreacijami stojita Hannah Rose Dalton in Steven Raj Bhaskaran, ki sta znamko Matières Fécales zgradila okoli izrazito nekonvencionalnega pristopa k modi.

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Prav njuna estetika se je izkazala za idealno izbiro za Gabbriette, ki je tudi sicer znana po temačnem ličenju, usnju, vplivih grungea in modi, ki se pogosto odmika od trenutnih trendov. Gabbriette je v pogovoru za Vogue poudarila, da je lahko poročna moda praktično vse, kar si posameznik želi. Njena izbira zato ni pomenila odmika od njenega vsakdanjega sloga, temveč njegovo poročno različico.

Nekonvencionalna poročna obleka je popolnoma odražala Gabbriettin prepoznavni slog.
Nekonvencionalna poročna obleka je popolnoma odražala Gabbriettin prepoznavni slog.FOTO: Instagram
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Črna obleka za začetek

Klasičnih poročnih pravil se ni držala niti pri izbiri preostalih videzov. Črna kreacija Leigh je bila popolno nadaljevanje njene prepoznavne temačne estetike. Pri Matières Fécales so izhajali iz vintage črne obleke Martina Margiele, ki jo je Gabbriette že imela v svoji garderobi. Preoblikovali so jo z dodatkom mehkega belega tila in značilnimi razcefranimi detajli, s čimer je dobila povsem novo podobo. Gabbriette je za Vogue pojasnila, da je že od nekdaj oboževala črne obleke, zato se ji je zdelo povsem naravno, da za poroko na novo interpretira enega svojih najljubših kosov.

Gabbriette je tudi na poročni dan ostala zvesta svoji prepoznavni estetiki.
Gabbriette je tudi na poročni dan ostala zvesta svoji prepoznavni estetiki.FOTO: Instagram
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Za zabavo še tretja preobrazba

Po razkošni beli obleki je sledila še ena modna preobrazba. Za zabavo je Gabbriette nosila dvodelni komplet z imenom Healy, izdelan iz mehkega jagnječjega usnja ter okrašen z razcefranim tilom in krznenimi detajli na robovih. Videz je zaključila z belim satenastim jahalnim klobukom Stephena Jonesa in belimi satenastimi čevlji Christian Louboutin za Matières Fécales.

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Vir: Vogue, British Vogue, People, Vanity Fair Italia, Design Scene, The Cut.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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