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Vstopa Slovenec, ki je bil zaljubljen le enkrat

N. Č.
09. 09. 2026 12.07
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Bil je profesionalni košarkar, zdaj pa ga čaka povsem drugačen izziv. 28-letni Ljubljančan Gašper vstopa v Otok ljubezni Adria, kjer bo skušal najti nekaj, kar je doslej doživel le enkrat – pravo ljubezen.

Nova resničnostna oddaja Otok ljubezni Adria bo kmalu odprla svoja vrata, med tekmovalci prve sezone pa bo tudi Slovenec Gašper. 28-letni Ljubljančan je nekdanji profesionalni košarkar, ki je v športni karieri preživel sedem let, zdaj pa ga čaka povsem drugačen izziv – iskanje ljubezni pred televizijskimi kamerami.

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Zakaj se je prijavil v Otok ljubezni?

Gašper priznava, da ga je prijava v šov pritegnila predvsem zaradi možnosti, da spozna nove ljudi in doživi nekaj nepozabnega. Kot pravi, so mu prijatelji hitro povedali, da je kot ustvarjen za takšen format, zato odločitve o sodelovanju ni dolgo odlašal.

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Nekdanji športnik zase pravi, da je odprt, družaben in samozavesten. Telesna aktivnost ostaja pomemben del njegovega vsakdana, ženske pa ga po njegovih besedah pogosto opisujejo kot pravega džentelmena.

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Kakšno žensko išče?

V ljubezni ga privlačijo samozavestne in urejene ženske, a poudarja, da videz nikoli ni najpomembnejši. Veliko več mu pomenijo iskrenost, zvestoba in občutek, ki ga začuti ob določeni osebi. Išče partnerko, ki ceni neposredno komunikacijo in ne zapleta odnosov z nepotrebno dramo.

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Čeprav danes uživa v samskem življenju, je razkril zanimivo podrobnost iz svoje preteklosti. Samski je že dve leti, doslej pa je bil po lastnih besedah zares zaljubljen le enkrat.

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Ne boji se narediti prvega koraka

Priznava tudi, da se ne boji narediti prvega koraka. Ko mu je nekdo res všeč, svojih čustev ne izraža toliko z besedami, temveč z dejanji. V oddaji bo zato zanimivo spremljati, ali bo katera od tekmovalk uspela prebiti njegovo umirjeno zunanjost in spoznati njegovo bolj ranljivo plat.

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