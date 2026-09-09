Vstopa Slovenec, ki je bil zaljubljen le enkrat

Nova resničnostna oddaja Otok ljubezni Adria bo kmalu odprla svoja vrata, med tekmovalci prve sezone pa bo tudi Slovenec Gašper. 28-letni Ljubljančan je nekdanji profesionalni košarkar, ki je v športni karieri preživel sedem let, zdaj pa ga čaka povsem drugačen izziv – iskanje ljubezni pred televizijskimi kamerami.
Zakaj se je prijavil v Otok ljubezni?
Gašper priznava, da ga je prijava v šov pritegnila predvsem zaradi možnosti, da spozna nove ljudi in doživi nekaj nepozabnega. Kot pravi, so mu prijatelji hitro povedali, da je kot ustvarjen za takšen format, zato odločitve o sodelovanju ni dolgo odlašal.
Nekdanji športnik zase pravi, da je odprt, družaben in samozavesten. Telesna aktivnost ostaja pomemben del njegovega vsakdana, ženske pa ga po njegovih besedah pogosto opisujejo kot pravega džentelmena.
Kakšno žensko išče?
V ljubezni ga privlačijo samozavestne in urejene ženske, a poudarja, da videz nikoli ni najpomembnejši. Veliko več mu pomenijo iskrenost, zvestoba in občutek, ki ga začuti ob določeni osebi. Išče partnerko, ki ceni neposredno komunikacijo in ne zapleta odnosov z nepotrebno dramo.
Čeprav danes uživa v samskem življenju, je razkril zanimivo podrobnost iz svoje preteklosti. Samski je že dve leti, doslej pa je bil po lastnih besedah zares zaljubljen le enkrat.
Ne boji se narediti prvega koraka
Priznava tudi, da se ne boji narediti prvega koraka. Ko mu je nekdo res všeč, svojih čustev ne izraža toliko z besedami, temveč z dejanji. V oddaji bo zato zanimivo spremljati, ali bo katera od tekmovalk uspela prebiti njegovo umirjeno zunanjost in spoznati njegovo bolj ranljivo plat.
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