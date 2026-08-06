Vsi so strmeli v njene roke, šele nato so ugotovili, kaj drži

Geena Davis je presenetila na premieri nove komedije The Wrong Girls v Los Angelesu. Na dogodku je največ pozornosti pritegnil njen izjemno nenavaden modni dodatek , ki je nadomestil torbico . V roki je namreč nosila torbico, ki je bila videti kot riba, piše Profimedia.

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Zvezdnica kultnega filma Thelma & Louise se je na rdeči preprogi pojavila v živahni rdeči mini obleki z zanimivimi resicami, ki so poskrbele za dinamičen in igriv videz. Stajling je dopolnila z masivnimi črnimi čevlji, ki so ustvarili modni kontrast in poudarili njen drzen modni okus.

Čeprav je bil njen modni videz brez dvoma že sam po sebi dovolj opazen, je občinstvo najbolj presenetil modni dodatek, ki ga ni mogoče spregledati.

Geena je namreč s seboj nosila torbico v obliki oranžne ribe, ki je nemudoma postala glavna tema večera. Nenavadna izbira je med prisotnimi sprožila veliko zanimanja in nasmehov, fotografi pa so poskrbeli, da je ta modni trenutek postal eden najbolj opaženih na dogodku, piše Profimedia.

V času, ko številne zvezdnice posegajo po minimalističnih dodatkih, je Geena izbrala povsem drugačno pot in dokazala, da moda še vedno dopušča veliko igrivosti in osebnega izraza.