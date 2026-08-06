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Geena Davis
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Vsi so strmeli v njene roke, šele nato so ugotovili, kaj drži

N. Č.
06. 08. 2026 09.02
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Geena Davis je na premieri nove komedije The Wrong Girls v Los Angelesu dokazala, da je še vedno prava modna ikona. Oskarjevka je navdušila z mladostnim videzom in drzno modno izbiro, največ pogledov pa je pritegnil njen izjemno nenavaden modni dodatek, ki je nadomestil klasično torbico.

Geena Davis je presenetila na premieri nove komedije The Wrong Girls v Los Angelesu. Na dogodku je največ pozornosti pritegnil njen izjemno nenavaden modni dodatek, ki je nadomestil torbico. V roki je namreč nosila torbico, ki je bila videti kot riba, piše Profimedia.

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Vpadljiva v rdečem

Zvezdnica kultnega filma Thelma & Louise se je na rdeči preprogi pojavila v živahni rdeči mini obleki z zanimivimi resicami, ki so poskrbele za dinamičen in igriv videz. Stajling je dopolnila z masivnimi črnimi čevlji, ki so ustvarili modni kontrast in poudarili njen drzen modni okus.

Geena Davis
Geena Davis FOTO: Profimedia

Čeprav je bil njen modni videz brez dvoma že sam po sebi dovolj opazen, je občinstvo najbolj presenetil modni dodatek, ki ga ni mogoče spregledati.

Namesto klasične torbice kar riba

Geena je namreč s seboj nosila torbico v obliki oranžne ribe, ki je nemudoma postala glavna tema večera. Nenavadna izbira je med prisotnimi sprožila veliko zanimanja in nasmehov, fotografi pa so poskrbeli, da je ta modni trenutek postal eden najbolj opaženih na dogodku, piše Profimedia.

V času, ko številne zvezdnice posegajo po minimalističnih dodatkih, je Geena izbrala povsem drugačno pot in dokazala, da moda še vedno dopušča veliko igrivosti in osebnega izraza.

Mladosten videz pri sedemdesetih

Poleg torbice je pozornost pritegnil tudi njen izjemno mladosten videz. Mnogi so opazili, da igralka pri svojih sedemdesetih letih deluje osupljivo mladostno in energično. S samozavestnim nastopom je znova dokazala, da leta niso ovira za eleganco, drznost in dober občutek za slog.

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Njena pojava je še enkrat potrdila, da je starost zgolj številka, kar je Geena Davis pokazala tako s stajlingom na rdeči preprogi kot s svojo karizmo.

Geena Davis
Geena DavisFOTO: Profimedia
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Vir: profimedia.si

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abmam 06. 08. 2026 10.06
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Ni res, jaz sem gledal kje ma joške!
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