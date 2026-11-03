Še vedno zaljubljena kot prvi dan? Fotografije povedo več kot tisoč besed

George in Amal Clooney s svojim odnosom vedno znova navdušita oboževalce. Tokrat sta pozornost pritegnila v New Yorku, kjer sta se po Georgeevem nastopu v gledališču skupaj odpravila med oboževalce in fotografom ponudila nekaj redkih, a zelo prisrčnih trenutkov.

George Clooney je v New Yorku nastopil na bralnem uprizarjanju prihajajoče igre Smear , pri tem pa ga je iz občinstva spremljala tudi njegova žena Amal Clooney , piše Profimedia. Po zaključku dogodka sta skupaj zapustila prizorišče, se ustavila pri zbranih oboževalcih in podpisala nekaj avtogramov. Njun skupni prihod in odhod nista ostala neopažena, fotografi pa so zabeležili več trenutkov, ki pričajo o njuni tesni povezanosti.

George in Amal sta se poročila leta 2014 v Benetkah in od takrat veljata za enega najbolj občudovanih parov v svetu slavnih. Čeprav svoje zasebno življenje večinoma držita stran od žarometov, se skupaj redno pojavljata na pomembnih dogodkih, kjer vedno znova pritegneta poglede.

Njuna zgodba je še toliko bolj posebna, ker je George dolga leta veljal za enega najbolj zaželenih samskih moških v Hollywoodu. Sam je večkrat priznal, da je srečanje z Amal spremenilo njegovo življenje in pogled na prihodnost.