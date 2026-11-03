Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Amal in George Clooney
Trači

Še vedno zaljubljena kot prvi dan? Fotografije povedo več kot tisoč besed

N. Č.
03. 11. 2026 04.00
0

George in Amal Clooney sta v New Yorku znova navdušila s svojo povezanostjo. Po igralčevem nastopu v gledališču sta fotografom ponudila nekaj redkih skupnih trenutkov, oboževalci pa so navdušeni nad tem, kako zaljubljeno delujeta tudi po več kot desetletju zakona.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

George in Amal Clooney s svojim odnosom vedno znova navdušita oboževalce. Tokrat sta pozornost pritegnila v New Yorku, kjer sta se po Georgeevem nastopu v gledališču skupaj odpravila med oboževalce in fotografom ponudila nekaj redkih, a zelo prisrčnih trenutkov.

Njuna kemija je pritegnila več pozornosti kot tekma
Preberi še
Njuna kemija je pritegnila več pozornosti kot tekma

Z roko v roki po uspešnem večeru

George Clooney je v New Yorku nastopil na bralnem uprizarjanju prihajajoče igre Smear, pri tem pa ga je iz občinstva spremljala tudi njegova žena Amal Clooney, piše Profimedia. Po zaključku dogodka sta skupaj zapustila prizorišče, se ustavila pri zbranih oboževalcih in podpisala nekaj avtogramov. Njun skupni prihod in odhod nista ostala neopažena, fotografi pa so zabeležili več trenutkov, ki pričajo o njuni tesni povezanosti.

Amal in George Clooney
Amal in George Clooney FOTO: Profimedia

Par, ki navdušuje že več kot desetletje

George in Amal sta se poročila leta 2014 v Benetkah in od takrat veljata za enega najbolj občudovanih parov v svetu slavnih. Čeprav svoje zasebno življenje večinoma držita stran od žarometov, se skupaj redno pojavljata na pomembnih dogodkih, kjer vedno znova pritegneta poglede.

Njuna zgodba je še toliko bolj posebna, ker je George dolga leta veljal za enega najbolj zaželenih samskih moških v Hollywoodu. Sam je večkrat priznal, da je srečanje z Amal spremenilo njegovo življenje in pogled na prihodnost.

Danes sta starša dvojčkov

Leta 2017 sta zakonca pozdravila dvojčka Ello in Alexandra, družinsko življenje pa od takrat postavljata na prvo mesto. Kljub številnim poslovnim obveznostim pogosto poudarjata, da si prizadevata čim več časa preživeti skupaj kot družina.

Amal Clooney v kratkih hlačah ukradla vso pozornost
Preberi še
Amal Clooney v kratkih hlačah ukradla vso pozornost
Bila je tako lepa, da se ji ni mogel upreti
Preberi še
Bila je tako lepa, da se ji ni mogel upreti

Prav zato oboževalci vedno znova z veseljem pospremijo njune redke skupne javne nastope, še posebej kadar fotografije razkrivajo, da je med njima tudi po vseh teh letih še vedno močna povezanost.

Amal in George Clooney
Amal in George ClooneyFOTO: Profimedia
Amal Clooney v najlepšem dežnem plašču sezone
Preberi še
Amal Clooney v najlepšem dežnem plašču sezone
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: profimedia.si

George Clooney Amal Clooney ljubezen zaljubljena
Trači

Hrvaška estradnica partnerju: "Obrnil si moj svet na glavo"

Trači

Ljubila sta se tudi zunaj kamer, a njuna zgodba ni dobila srečnega konca

24ur.com Zakonca Beckham ob dnevu zaljubljencev objavila stare skupne fotografije
24ur.com 'Žal mi je, da sem jima obrnila življenji na glavo'
Zadovoljna.si Tako so se končale ljubezenske zgodbe letošnjih kandidatov, pred kamero tudi zaroka
Zadovoljna.si Po odmevnem razhodu obudila romanco z bivšim, fotografije razkrivajo vse
24ur.com Zaljubljena Bradley Cooper in Gigi Hadid ujeta po zajtrku v New Yorku
Zadovoljna.si Želela je, da bi bil z njeno sestro, zdaj pa ...
24ur.com Dua Lipa in Trevor Noah na zmenku: objemi in poljub
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008