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George Russell - ig
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Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaročil dolgoletno partnerko

N. Č.
10. 08. 2026 09.20
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Poletje je za zvezdnika formule 1 Georgea Russlla prineslo poseben razlog za slavje. Britanski dirkač je med poletnim premorom v prvenstvu zaprosil svojo dolgoletno partnerko Carmen Montero Mundt, veselo novico pa sta z oboževalci delila na družbenih omrežjih.

George Russell, zvezdnik ekipe Mercedes, je po šestih letih zveze zaprosil svoje dekle Carmen Montero Mundt. Zaroka se je zgodila med poletnim premorom v koledarju formule 1, par pa je novico o srečnem dogodku delil na družbenih omrežjih, kjer sta objavila fotografije z idilične obmorske lokacije. To je velik korak za britanskega dirkača, ki svojo zasebnost sicer skrbno varuje pred javnostjo.

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Romantična snubitev ob morju

28-letni dirkač ekipe Mercedes je za snubitev izbral idilično obmorsko kuliso, piše Net.hr. Na fotografijah, ki sta jih delila na Instagramu, je videti popoln romantičen prizor na plaži, kjer so ambient ustvarjale številne sveče. Par je poziral ob sončnem zahodu, George pa je ob objavi dodal le simbola zaročnega prstana in belega srca, s čimer je sporočil veselo novico, še dodajajo.

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Objava je v trenutku navdušila njune sledilce, pod fotografijami pa so se zvrstile številne čestitke prijateljev, navijačev in članov dirkaške karavane.

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Prstan, ki je ukradel vso pozornost

Čeprav so mnogi najprej opazili čudovito lokacijo snubitve, je največ pozornosti pritegnil zaročni prstan. Carmen na roki zdaj nosi vpadljiv rumen diamant v ovalnem brusu, ki je pritegnil poglede ljubiteljev nakita po vsem svetu.

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Po ocenah draguljarskih strokovnjakov naj bi imel diamant med 3,5 in 5 karati, zato gre za izjemno prestižen in dragocen kos nakita, piše Net.hr. Prstan je hitro postal tema številnih objav na družbenih omrežjih, kjer uporabniki občudujejo njegov eleganten videz.

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Ljubezenska zgodba, ki traja že leta

George Russell in Carmen Montero Mundt sta skupaj že približno šest let. Spoznali so ju skupni prijatelji, od takrat pa sta postala eden najbolj priljubljenih parov v svetu formule 1.

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Čeprav Carmen pogosto spremlja svojega partnerja na dirkah in jo je mogoče videti v paddocku, uspešno gradi tudi svojo poslovno pot. Po študiju v Londonu se je najprej uveljavila v svetu financ, pozneje pa ustanovila lastno znamko izdelkov za nego kože, še dodaja Net.hr.

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Njegova največja opora

Russell je v preteklosti že večkrat poudaril, kako pomembno vlogo ima Carmen v njegovem življenju. V zahtevnem svetu vrhunskega motošporta, kjer se dirkači vsak konec tedna soočajo z ogromnimi pritiski in pričakovanji, mu partnerica predstavlja občutek stabilnosti in miru. Prav zato številni menijo, da zaroka ni bila presenečenje, temveč naravno nadaljevanje njune dolgoletne in trdne zveze.

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Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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