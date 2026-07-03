Tako je Georgina podprla Ronalda ob rekordu

Georgina Rodriguez, 32-letna partnerica nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda, je prek družbenega omrežja Instagram pokazala, kako spremlja pomembno tekmo med Portugalsko in Hrvaško. Čeprav tekme tokrat ni obiskala v živo, je dogajanje budno spremljala prek televizijskih zaslonov.
Tekma, ki je razočarala Hrvate
Tekma, ki je razočarala Hrvate, je postregla z izjemno dramatičnim in kontroverznim dogajanjem. Hrvaška je proti Portugalski najprej povedla, nato pa je sledil preobrat, ki je razburil navijače in igralce. Tekma se je končala z izidom 2 : 1 za Portugalsko, odločilni trenutek pa je bil razveljavljen gol Hrvaške v sodnikovem dodatku. Senzor v žogi je zaznal, da se je Igor Matanović z rahlim dotikom las dotaknil žoge, kar je pomenilo prepovedan položaj v nadaljevanju akcije. Več o sami tekmi in dogajanju si lahko preberete TUKAJ!
Zakaj se je Cristiano Ronaldo zapisal v zgodovino?
Nogometni svet je sinoči obkrožila novica o novem rekordu. Ronaldo je z zadetkom v izločilnih bojih dokazal, da leta zanj niso ovira. Njegova zaročenka Georgina je takoj po tekmi objavila zgodbo na Instagramu, v kateri je jasno poudarila njegov uspeh in s tem pokazala, kako zelo je ponosna nanj.
V objavi je zapisala, da je postal najstarejši strelec v zgodovini tekmovanja na tej ravni. Ta uspeh je bil še toliko bolj pomemben, ker gre verjetno za Ronaldove zadnje nastope v dresu portugalske reprezentance. Več o tem si lahko preberete TUKAJ!
Georgina – Ronaldova zvesta navijačica in največja opora
Georgina Rodriguez že dolgo dokazuje, da Cristianu Ronaldu stoji ob strani v vsakem trenutku njegove kariere. Na družbenih omrežjih redno deli utrinke njegovih dosežkov, od zgodovinskih golov do osebnih mejnikov, in s tem jasno kaže, kako ponosna je nanj in na njegove uspehe.
Pogosto ga spremlja na tekmah, kjer ga podpira iz 'prve vrste', njuni otroci pa so njegovi najbolj predani navijači – z veseljem nosijo dres portugalske reprezentance, navijajo zanj in z družino ustvarjajo občutek enotnosti, ki Ronaldu pomeni ogromno.
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