Tako je Georgina podprla Ronalda ob rekordu

Georgina Rodriguez , 32-letna partnerica nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda , je prek družbenega omrežja Instagram pokazala, kako spremlja pomembno tekmo med Portugalsko in Hrvaško . Čeprav tekme tokrat ni obiskala v živo, je dogajanje budno spremljala prek televizijskih zaslonov.

Tekma, ki je razočarala Hrvate, je postregla z izjemno dramatičnim in kontroverznim dogajanjem . Hrvaška je proti Portugalski najprej povedla, nato pa je sledil preobrat, ki je razburil navijače in igralce. Tekma se je končala z izidom 2 : 1 za Portugalsko, odločilni trenutek pa je bil razveljavljen gol Hrvaške v sodnikovem dodatku. Senzor v žogi je zaznal, da se je Igor Matanović z rahlim dotikom las dotaknil žoge, kar je pomenilo prepovedan položaj v nadaljevanju akcije. Več o sami tekmi in dogajanju si lahko preberete TUKAJ !

Nogometni svet je sinoči obkrožila novica o novem rekordu. Ronaldo je z zadetkom v izločilnih bojih dokazal, da leta zanj niso ovira. Njegova zaročenka Georgina je takoj po tekmi objavila zgodbo na Instagramu, v kateri je jasno poudarila njegov uspeh in s tem pokazala, kako zelo je ponosna nanj.

V objavi je zapisala, da je postal najstarejši strelec v zgodovini tekmovanja na tej ravni. Ta uspeh je bil še toliko bolj pomemben, ker gre verjetno za Ronaldove zadnje nastope v dresu portugalske reprezentance. Več o tem si lahko preberete TUKAJ!