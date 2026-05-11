Georgina Rodriguez - met gala 2026
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet

N. Č.
11. 05. 2026 04.00
3

Georgina Rodríguez je na Met Gala 2026 poskrbela za enega najbolj komentiranih trenutkov večera. V modri kreaciji, ki je spominjala na poročno obleko, je sprožila val navdušenja in dodatno podžgala pričakovanja pred poroko s Cristianom Ronaldom, ki naj bi bila na vrsti septembra 2026.

Georgina Rodríguez je na Met Gala 2026 presenetila v opravi, ki je bila videti kot generalka za njen poročni dan. Čeprav se je dogodka udeležila sama, so vsi žarometi svetili vanjo, ko se je sprehodila po rdeči preprogi v dih jemajoči svetlo modri kreaciji, ki je vsebovala klasične elemente poročne obleke.

Obleka, v kateri je navdušila Georgina Rodríguez

Nosila je ledeno modro svileno obleko Ludovica de Saint Sernina, ki je združevala klasične poročne elemente in sodobno visoko modo. Obleka je imela korzetni zgornji del, čipkaste cvetlične vezenine in bogato padajoče krilo, ki je ustvarjalo dramatično silhueto, poroča Vogue Arabia. Videzu je dodala prosojno tančico, ki je še dodatno okrepila poročni vtis.

Na roki je nosila svoj diamantni zaročni prstan, ki je postal eden najbolj fotografiranih detajlov večera. Na družbenih omrežjih so jo oboževalci razglasili za "ikonično" in pohvalili njeno odločitev za eleganco namesto ekstravagance, ki pogosto prevladuje na Met Gali. Mnogi so komentirali tudi, da je to "generalka" za njen veliki dan – in glede na časovnico poroke to ni daleč od resnice.

Georgina Rodríguez
FOTO: Profimedia

Kdaj se bosta poročila Ronaldo in Georgina?

Cristiano Ronaldo je v intervjuju s Piersom Morganom razkril, da naj bi poroka potekala septembra 2026, takoj po svetovnem prvenstvu, piše AOL. Pojasnil je, da je dolgo čakal, ker je želel, da se stvari zgodijo "ob pravem času", in da je Georgina "ljubezen njegovega življenja".

Njuna zaroka je bila potrjena avgusta 2025, ko je Georgina na Instagramu objavila fotografijo z bleščečim diamantnim prstanom in pripisom "Ja, bi se." Od takrat javnost z nestrpnostjo spremlja vsak namig o pripravah na poroko.

Vir: aol.com, voguearabia.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo Met Gala 2026 poroka met gala
