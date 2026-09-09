Nova Georgina? Njen videz v Benetkah sproža ugibanja

Le nekaj tednov po odmevni poroki s Cristianom Ronaldom je Georgina Rodriguez znova stopila v središče pozornosti. Na beneškem filmskem festivalu je presenetila z elegantno modno izbiro, ki je močno odstopala od njenega sicer zapeljivega sloga.

Georgina Rodriguez se je na 83. beneškem filmskem festivalu pojavila na premieri filma Mr. Nelson, Did You Kill People? , kar je bila njena prva večja javna udeležba po avgustovski poroki s portugalskim nogometnim zvezdnikom Cristianom Ronaldom. O njunem intimnem civilnem obredu, ki je potekal avgusta 2026, so poročali številni tuji mediji.

Namesto razkošne večerne obleke, kakršne smo od nje vajeni, se je Georgina odločila za prefinjen temno moder komplet modne hiše Gucci. Stajling sta sestavljala oprijet suknjič z globokim izrezom in dolgo krilo, ki je ustvarilo elegantno ter nekoliko bolj zadržano podobo, piše Tportal.

Modni poznavalci so hitro opazili, da gre za izrazit odmik od njenega običajnega sloga. Kot ugotavlja portal Red Carpet Fashion Awards, je novopečena gospa Ronaldo v Benetkah predstavila precej bolj umirjeno in sofisticirano modno podobo, kot smo je bili vajeni v preteklih letih.