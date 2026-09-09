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Georgina Rodriguez
Trači

Nova Georgina? Njen videz v Benetkah sproža ugibanja

N. Č.
09. 09. 2026 04.00
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Po poroki s Cristianom Ronaldom se je Georgina Rodriguez prvič pojavila na rdeči preprogi. Njena modna izbira je presenetila številne, še bolj pa razkošen diamantni nakit.

Le nekaj tednov po odmevni poroki s Cristianom Ronaldom je Georgina Rodriguez znova stopila v središče pozornosti. Na beneškem filmskem festivalu je presenetila z elegantno modno izbiro, ki je močno odstopala od njenega sicer zapeljivega sloga.

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V Benetkah prvič po poroki

Georgina Rodriguez se je na 83. beneškem filmskem festivalu pojavila na premieri filma Mr. Nelson, Did You Kill People?, kar je bila njena prva večja javna udeležba po avgustovski poroki s portugalskim nogometnim zvezdnikom Cristianom Ronaldom. O njunem intimnem civilnem obredu, ki je potekal avgusta 2026, so poročali številni tuji mediji.

Georgina Rodriguez na rdeči preprogi v Benetkah.
Georgina Rodriguez na rdeči preprogi v Benetkah.FOTO: Profimedia

Tokrat brez glamurozne obleke

Namesto razkošne večerne obleke, kakršne smo od nje vajeni, se je Georgina odločila za prefinjen temno moder komplet modne hiše Gucci. Stajling sta sestavljala oprijet suknjič z globokim izrezom in dolgo krilo, ki je ustvarilo elegantno ter nekoliko bolj zadržano podobo, piše Tportal.

Modni poznavalci so hitro opazili, da gre za izrazit odmik od njenega običajnega sloga. Kot ugotavlja portal Red Carpet Fashion Awards, je novopečena gospa Ronaldo v Benetkah predstavila precej bolj umirjeno in sofisticirano modno podobo, kot smo je bili vajeni v preteklih letih.

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Ves pogled je pritegnil nakit

Čeprav je bila njena oprava presenetljivo zadržana, ni bilo nič zadržanega pri nakitu. Georgina je videz dopolnila z razkošnimi diamantnimi kosi, med katerimi je izstopala vpadljiva ogrlica italijanske draguljarske hiše Pasquale Bruni. Ujemajoči uhani in prstani so celoten videz povzdignili v pravo hollywoodsko eleganco.

Georgina Rodriguez
Georgina RodriguezFOTO: Profimedia

Nova Georgina?

Njena beneška modna preobrazba je sprožila številne komentarje. Medtem ko je bila Georgina v preteklosti znana po izrazito zapeljivih modnih kombinacijah, so njeni zadnji nastopi zaznamovani z bolj klasičnimi kroji, umirjenimi barvami in brezčasno eleganco. Tudi zato se številni sprašujejo, ali po poroki začenja novo modno poglavje.

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Ne glede na odgovor je jasno eno: Georgina Rodriguez je tudi tokrat poskrbela, da je na rdeči preprogi ni bilo mogoče spregledati.

Georgina Rodriguez
Georgina RodriguezFOTO: Profimedia
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Viri: tportal.hr, Red Carpet Fashion Awards

Georgina Rodriguez benetke beneški filmski festival rdeča preproga
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