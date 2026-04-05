Ne boste verjeli, koliko je vredna njena zbirka torbic

Georgina Rodríguez je v zadnjih letih postala prava modna ikona. Nekdanja prodajalka v trgovini Gucci danes živi življenje, o katerem mnogi le sanjajo. Skupaj s Cristianom Ronaldom in njunimi otroki živi med Savdsko Arabijo in Španijo, njene objave na družbenih omrežjih pa pogosto razkrivajo razkošne vile, zasebna letala, drage avtomobile in dizajnerske modne dodatke.

Ima ogromno zbirko luksuznih torbic

Georgina je znana kot ena največjih zbirateljic luksuznih torbic na svetu. Sama je razkrila, da ima doma več kot 150 torbic, skupna vrednost njene kolekcije pa naj bi znašala okoli milijon dolarjev oz. približno 930.000 evrov, piše Net.hr. Med najbolj prestižnimi modeli izstopajo torbice znamke Hermès, predvsem legendarni modeli Birkin in Kelly. Posebej redka je njena olivno zelena Birkin torbica iz krokodilje kože, med najbolj opaznimi pa je tudi živo rožnata Kelly torbica, še dodajajo. Njena zbirka vključuje še modne dodatke znamk Gucci, Louis Vuitton in Versace.

Nekatere njene torbice so vredne pravo malo premoženje. Ena njenih najdražjih torbic je po poročanju Net.hr rdeča torbica Birkin iz krokodilje kože, katere vrednost ocenjujejo na približno 29.000 evrov, medtem ko Kelly torbica iz enakega materiala dosega vrednost okoli 16.000 evrov. Georgina naj bi imela tudi eno najdražjih torbic na svetu, znamenito Diamond Himalaya Birkin, katere vrednost presega 300.000 dolarjev oz. približno 260.000 evrov. V njeni vili imajo torbice celo posebno garderobno sobo, kjer so skrbno shranjene in razstavljene.

Svojega ekstravagantnega življenjskega sloga ne skrivata

Georgina in Cristiano tudi sicer ne skrivata svojega bogastva. Njune objave pogosto prikazujejo razkošne avtomobile, prestižne ure, jahte, drage počitnice in ogromne vile. Nedavno sta sprožila val komentarjev z objavo iz Madrida, na kateri sta pozirala ob luksuznem avtomobilu Bugatti Centodieci, zaročnem prstanu in dragih urah. Po ocenah naj bi bila skupna vrednost vseh predmetov na fotografiji kar 17,8 milijona evrov, največji del te vrtoglave vsote pa predstavlja prav avtomobil, vreden več kot 11 milijonov evrov.

Burni odzivi

Čeprav ju mnogi občudujejo, njun razkošen življenjski slog pogosto sproži tudi burne odzive. Nekateri menijo, da s takšnimi objavami pretiravata, drugi pa pravijo, da imata vso pravico pokazati sadove svojega uspeha. Georgina kljub kritikam ostaja zvesta sebi in še naprej deli utrinke iz svojega življenja, v katerih se prepletajo družinski trenutki, moda, luksuz in blišč.

