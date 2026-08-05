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Gigi Hadid in Bradley Cooper
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Vsi govorijo o skrivni poroki, opazili so ju s prstanom na levi roki

N. Č.
05. 08. 2026 04.00
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Gigi Hadid in Bradley Cooper sta se med nedavnim obiskom Pariza znašla v središču pozornosti. Fotografi so ju ujeli med sproščenim sprehodom po francoski prestolnici, pozornost javnosti pa je pritegnila predvsem podrobnost, ki je sprožila val ugibanj o njuni prihodnosti.

Gigi Hadid in Bradley Cooper sta se med nedavnim obiskom Pariza znašla pod drobnogledom fotografov. Manekenka in hollywoodski igralec sta bila opažena med sprehodom po pariških ulicah, oba pa sta na levem prstancu nosila prstan, piše Page Six. Prav ta detajl je povzročil številne odzive na družbenih omrežjih, kjer se mnogi sprašujejo, ali sta se zvezdnika morda zaročila ali celo skrivaj poročila.

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Čeprav so se govorice hitro razširile po svetovnih medijih, ne Hadidova ne Cooper za zdaj ugibanj nista komentirala. Prav tako ni uradne potrditve s strani njunih predstavnikov.

Gigi Hadid in Bradley Cooper
Gigi Hadid in Bradley Cooper FOTO: Profimedia

Ljubezen, ki jo gradita stran od oči javnosti

Njuno razmerje je javnost začelo podrobneje spremljati leta 2023, uradno pa sta ga potrdila šele pozneje, ko je Gigi ob praznovanju svojega 30. rojstnega dne na družbenih omrežjih objavila eno prvih skupnih fotografij.

Od takrat večkrat dajeta vtis, da svojo zvezo gradita premišljeno in brez pretiranega izpostavljanja. Gigi je v intervjujih že poudarila, da pri Bradleyju ceni njegovo ustvarjalnost, podporo in način, kako spodbuja ljudi okoli sebe k razvoju in samozavesti.

Povezuje ju tudi starševstvo

Poleg partnerskega odnosa ju povezuje še ena pomembna življenjska vloga – oba sta starša. Gigi ima hčerko Khai iz zveze z glasbenikom Zaynom Malikom, Bradley pa hčerko Leo De Seine, ki jo ima z nekdanjo partnerico Irino Shayk, ki naj bi bila tudi nekdanja prijateljica njegove zdajšnje partnerke Gigi Hadid.

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Po poročanju tujih medijev naj bi deklici preživeli veliko časa skupaj, kar naj bi še dodatno okrepilo vezi med družinama. Prav skupne družinske vrednote naj bi bile eden od razlogov, da njuno razmerje deluje tako trdno.

Gigi Hadid in Bradley Cooper
Gigi Hadid in Bradley CooperFOTO: Profimedia

Je poroka res na obzorju?

Fotografije iz Pariza so tako znova spodbudile ugibanja o naslednjem koraku v njuni zvezi. Čeprav prstana na levem prstancu še zdaleč nista dokaz poroke, številni oboževalci verjamejo, da bi lahko pomenila nekaj več.

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Dokler se o tem ne izrečeta sama, ostajajo vse teorije le ugibanja. Je pa jasno eno: Gigi Hadid in Bradley Cooper veljata za enega najbolj opazovanih zvezdniških parov ta hip, zato tudi najmanjši detajl v javnosti ne ostane neopažen.

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Vir: pagesix.com

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