Gigi Hadid v svetleči rožnati obleki navdušila na poroki Taylor Swift

V osrčju New Yorka se je odvil dogodek, ki že nekaj tednov buri domišljijo svetovne javnosti. Poroka Taylor Swift in Travisa Kelceja je prerasla v pravi družbeni fenomen, v središču pozornosti pa se je znašla tudi modna ikona Gigi Hadid, ki naj bi se po poročanju nekaterih medijev poročnega slavja udeležila v vlogi družice.
Brezhiben videz Gigi Hadid
Gigi Hadid je hitro pritegnila pozornost fotografov. Po spletu je zaokrožil videoposnetek Bradleya Cooperja, ki hodi do avtomobila, v katerem ga že čaka njegova partnerka Gigi Hadid. Ta je hitro pritegnila pozornost v svetleči rožnati obleki, v kateri je videti brezhibno.
Pred tem je po spletu zaokrožila tudi Instagram objava Dimitrisa Giannetosa, ki prikazuje novo pričesko slavne manekenke. Mediji so hitro začeli s predvidevanji, da je nova pričeska namenjena prav temu veličastnemu dogodku, ki smo ga vsi že mesece nestrpno pričakovali.
Gigi Hadid v vlogi družice?
Po poročanju portala Hola! in nekaterih drugih tujih medijev naj bi Gigi na poroki nastopila kot ena od družic. Gigi namreč že dolgo velja za tesno prijateljico Taylor Swift. Poleg Gigi Hadid naj bi bila po poročanju portala Hola! ena od družic tudi pevkina tesna zaupnica Selena Gomez.
Kdo vse se je še udeležil poroke?
Med povabljenci so bili številni znani obrazi, med drugim tudi Dakota Johnson, Selena Gomez, Zoë Kravitz, Machine Gun Kelly, Hugh Grant, Jason Sudeikis, Jack Antonoff, Lena Dunham in številni soigralci Travisa Kelceja iz sveta lige NFL. Celoten dogodek je bil organiziran na vrhunski ravni, z mislijo na vsako podrobnost, še pišejo pri portalu Hola!.
Sta se Taylor in Travis poročila že prej?
Mediji so polni teorij o tem, ali sta se Taylor in Travis dejansko že uradno poročila pred tem dnem v ožjem krogu, piše Hola!, a nobena od ekip še uradno ni potrdila teh govoric. Več podrobnosti o poroki, dogajanju in gostih bo jasnih že zelo kmalu.
Vir: hola.com
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