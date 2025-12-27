Skrivna poroka lepe manekenke

Gisele Bündchen se je po poročanju Page Six poročila z Joaquimom Valentejem. To so za omenjeni medij potrdili viri blizu paru. Glede na njihove navedbe sta si zaobljube izmenjala v intimen krogu družine in prijateljev na njunem domu.
Pred časom sta se razveselila tudi otroka, a podrobnosti kot sta ime in spol, javnosti niso znane. Tudi novice o poroki uradno nista potrdila.
Kaj pravijo viri blizu para?
Za Valenteja vir navaja: "Navdušen je, da sta se končno poročila, potem ko sta že imela otroka." To je za Bündchenovo že tretji otrok, ampak prvi z Valentejem. Pred tem sta se ji v 13-letnem zakonu s Tomom Bradyjem rodila dva otroka, sin Benjamin in hčerka Vivian Lake.
Kako sta se spoznala Gisele Bündchen in Joaquim Valente?
Njuna ljubezenska pot se je začela nekoliko nenavadno, saj sta se Gisele in Joaquim spoznala preko njenega sina Benjamina, ki je leta 2021 začel obiskovati jiu-jitsu treninge v Joaquimovi akademiji Valente Brothers.
Sprva sta bila Gisele in Joaquim le prijatelja, saj je manekenka želela ostati diskretna in zaščititi zasebnost svojih otrok. A njuna povezanost se je hitro razvila v ljubezensko razmerje, še posebej po tem, ko je postala del njegove vadbene skupnosti in odkrila svojo strast do jiu-jitsa. Več o tem, kako je tudi njo ta borilna veščina navdušila, si lahko preberete TUKAJ!
Vir: pagesix.com
