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Michelle Randolph - ig
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To je lepotica, ki je očarala 37-letnega igralca

N. Č.
04. 09. 2026 09.20
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Po mesecih ugibanj in številnih namigih je igralec Glen Powell prvič javno spregovoril o svojem razmerju z igralko Michelle Randolph.

Glen Powell, eden najbolj priljubljenih hollywoodskih igralcev zadnjih let, je v New Yorku med podpisovanjem avtogramov dobil vprašanje o svojem ljubezenskem življenju. Ko ga je novinar TMZ vprašal, ali je bila odločitev za javno razkritje zveze z Michelle Randolph na družbenih omrežjih zanj stresna, je igralec odgovoril: "Nikoli ni strašljivo, če v to verjameš." 

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Nato je dodal še, da je razmerje z Michelle Randolph 'zelo resno'. Gre za prvo javno potrditev njunega razmerja, potem ko sta bila več mesecev tarča govoric in ugibanj medijev.

Glen Powell
Glen PowellFOTO: Profimedia

Ljubezenska zgodba se je začela stran od oči javnosti

Powell in Randolph sta prve govorice o romanci sprožila novembra lani, ko sta bila opažena med plesom v enem izmed lokalov v Austinu v Teksasu. Takrat je vir za revijo People dejal, da sta bila skupaj videti zelo srečna in sproščena.

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V naslednjih mesecih so ju večkrat opazili skupaj na različnih dogodkih, med drugim na dirki formule 1 v Los Angelesu, v Miamiju in pozneje tudi v New Yorku. Junija letos so ju fotografi ujeli med izmenjavo poljubov, kar je dodatno podžgalo govorice o njuni zvezi.

Pred tem so ga povezovali s soigralko Sydney Sweeney.
Pred tem so ga povezovali s soigralko Sydney Sweeney.FOTO: Profimedia

Uradna potrditev na Instagramu

Par je zvezo uradno potrdil julija, ko je Glen Powell na Instagramu objavil fotografije s praznovanja ameriškega dneva neodvisnosti. Med številnimi fotografijami prijateljev, družine in prazničnega dogajanja se je znašel tudi posnetek, na katerem si z Michelle Randolph izmenjata poljub. 

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Objava je med njegovimi sledilci povzročila pravo navdušenje. Na praznovanju so bili prisotni tudi člani družin obeh zvezdnikov ter številni znani obrazi iz sveta zabavne industrije.

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Je na obzorju tudi zaroka?

Ko so Powella vprašali, ali bi lahko bil naslednji korak zaroka, na vprašanje ni želel konkretno odgovoriti. Je pa z izjavo, da je razmerje zelo resno, še dodatno spodbudil ugibanja, da bi lahko bila prihodnost para skupna tudi pred oltarjem.

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Za zdaj ostajata precej zadržana glede podrobnosti svojega zasebnega življenja, vendar je jasno, da je njuno razmerje iz faze govoric prešlo v nekaj veliko resnejšega.

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Glen Powell Michelle Randolph potrditev razmerja razmerje
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