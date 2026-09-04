To je lepotica, ki je očarala 37-letnega igralca

Glen Powell, eden najbolj priljubljenih hollywoodskih igralcev zadnjih let, je v New Yorku med podpisovanjem avtogramov dobil vprašanje o svojem ljubezenskem življenju. Ko ga je novinar TMZ vprašal, ali je bila odločitev za javno razkritje zveze z Michelle Randolph na družbenih omrežjih zanj stresna, je igralec odgovoril: "Nikoli ni strašljivo, če v to verjameš."
Nato je dodal še, da je razmerje z Michelle Randolph 'zelo resno'. Gre za prvo javno potrditev njunega razmerja, potem ko sta bila več mesecev tarča govoric in ugibanj medijev.
Ljubezenska zgodba se je začela stran od oči javnosti
Powell in Randolph sta prve govorice o romanci sprožila novembra lani, ko sta bila opažena med plesom v enem izmed lokalov v Austinu v Teksasu. Takrat je vir za revijo People dejal, da sta bila skupaj videti zelo srečna in sproščena.
V naslednjih mesecih so ju večkrat opazili skupaj na različnih dogodkih, med drugim na dirki formule 1 v Los Angelesu, v Miamiju in pozneje tudi v New Yorku. Junija letos so ju fotografi ujeli med izmenjavo poljubov, kar je dodatno podžgalo govorice o njuni zvezi.
Uradna potrditev na Instagramu
Par je zvezo uradno potrdil julija, ko je Glen Powell na Instagramu objavil fotografije s praznovanja ameriškega dneva neodvisnosti. Med številnimi fotografijami prijateljev, družine in prazničnega dogajanja se je znašel tudi posnetek, na katerem si z Michelle Randolph izmenjata poljub.
Objava je med njegovimi sledilci povzročila pravo navdušenje. Na praznovanju so bili prisotni tudi člani družin obeh zvezdnikov ter številni znani obrazi iz sveta zabavne industrije.
Je na obzorju tudi zaroka?
Ko so Powella vprašali, ali bi lahko bil naslednji korak zaroka, na vprašanje ni želel konkretno odgovoriti. Je pa z izjavo, da je razmerje zelo resno, še dodatno spodbudil ugibanja, da bi lahko bila prihodnost para skupna tudi pred oltarjem.
Viri: People, TMZ, Us Weekly.
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