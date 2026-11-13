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Kurt Russell in Goldie Hawn
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Po 43 letih zveze je še vedno zaljubljena vanj

S.B.
13. 11. 2026 04.00
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Nekatere ljubezenske zgodbe z leti zbledijo, druge pa se zdijo vse močnejše. Med slednje zagotovo spadata ameriška igralka Goldie Hawn in njen dolgoletni partner Kurt Russell, ki sta skupaj že 43 let. Čeprav nikoli nista izrekla usodnega da pred oltarjem, sta ustvarila družino in zgradila odnos, ki mu mnogi zavidajo.

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Goldie Hawn je v nedavnem gostovanju v oddaji The Jennifer Hudson Show znova spregovorila o svojem izbrancu. Priznala je, da se ji še vedno zdi izjemno privlačen in da jo osrečuje.

"Še vedno je tako čeden. Ko ga pogledam danes, po vseh teh letih, je še vedno tako čeden. Povem mu, da je ljubezen še vedno tukaj. Lep je in osrečuje me," je povedala Goldie, ki je ob tem poudarila tudi njegovo osebnost, smisel za humor in nalezljiv smeh.

Prav njegov smeh jo še posebej očara. Ob tem je z nasmehom opisala tudi nedavni dogodek, ko sta se vračala iz New Yorka. Kurt je med potjo poslušal nekaj na slušalkah in se tako glasno smejal, da ga je morala opozoriti, naj ne moti drugih potnikov. A očitno je prav njegova velika osebnost ena od stvari, zaradi katerih ga ima še vedno tako rada.

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Igralka je svojega partnerja pohvalila tudi kot očeta. "Je tudi najboljši oče," je poudarila. 

Goldie in Kurt sta skupaj že štiri desetletja.
Goldie in Kurt sta skupaj že štiri desetletja.FOTO: Profimedia

Spoznala sta se pred desetletji, zaljubila pa šele pozneje

Njuna zgodba se je začela precej pred začetkom njune romance. Prvič sta se srečala leta 1966 na snemanju filma The One and Only, Genuine, Original Family Band, ki je v kinematografe prišel dve leti pozneje.

Goldie je bila takrat stara 21 let, Kurt pa komaj 16. Igralka je pozneje priznala, da se ji je zdel prikupen, vendar je bil zanjo takrat premlad.

Njune poti so se znova prekrižale leta 1983, ko sta sodelovala pri filmu Swing Shift. Takrat so se stvari spremenile. Med njima se je razvila romantična naklonjenost in začela se je ljubezenska zgodba, ki traja še danes.

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Njuno prvo srečanje po ponovnem snidenju je bilo precej filmsko. Kurt je pozneje pripovedoval, da je Goldie povabil na zmenek, ki se je končal z nepričakovano dogodivščino v njeni takrat prenavljani hiši. Njuno romantično srečanje je bilo tako vse prej kot običajno.

Še vedno se ji zdi tako lep, kot na začetku njune zveze, je dejala.
Še vedno se ji zdi tako lep, kot na začetku njune zveze, je dejala.FOTO: Profimedia

Skupaj sta ustvarila veliko družino

Leta 1986 se jima je rodil sin Wyatt Russell, ki je danes prav tako igralec. Skupaj sta vzgojila tudi otroke iz prejšnjih zvez.

Goldie ima iz zakona z glasbenikom Billom Hudsonom sina Oliverja in hčerko Kate Hudson, Kurt pa ima iz zakona z igralko Season Hubley sina Bostona.

Njuna družina je tako sestavljena iz štirih otrok, danes pa sta tudi ponosna stara starša. Goldie in Kurt sta večkrat poudarila, kako pomembna jim je družina in koliko veselja jima prinašajo otroci ter vnuki.

Leta 1987 sta znova zaigrala skupaj, tokrat v romantični komediji Overboard, ki je postala ena njunih najbolj prepoznavnih skupnih filmskih uspešnic. Med snemanjem je njun sin Wyatt naredil tudi prve korake. Goldie se je pozneje spominjala, da je prav ta družinski trenutek eden najlepših spominov na snemanje filma.

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Zakaj se nikoli nista poročila?

Čeprav sta skupaj že več kot štiri desetletja, Goldie in Kurt nikoli nista občutila potrebe, da bi svojo zvezo uradno potrdila s poroko.

Oba sta bila pred začetkom njune skupne poti že poročena in sta imela za seboj izkušnje z ločitvami. Goldie je zato večkrat poudarila, da zanjo poročni list ni zagotovilo za srečno in trajno razmerje.

Ne gre za poroko. Gre za ljudi, za odnos in za voljo, da ostaneš skupaj, je nekoč pojasnila v pogovoru za People. Kurt je podobno razmišljal. Poudaril je, da poročni certifikat ne bi ustvaril ničesar, česar že ne bi imela v svojem odnosu.

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Goldie je v preteklosti govorila tudi o pomenu svobode in neodvisnosti. Verjame, da je pomembno, da se partnerja vsak dan znova odločata za skupno življenje, ne pa da ostajata skupaj zgolj zaradi formalnosti.

Skupaj sta vzgajala tudi otroke iz preteklih zakonov.
Skupaj sta vzgajala tudi otroke iz preteklih zakonov.FOTO: Profimedia

Njuna skrivnost? Ljubezen, smeh in vsakodnevna izbira drug drugega

Goldie in Kurt nikoli nista trdila, da je njuno razmerje popolno. Igralka je že pred leti odkrito povedala, da imata tudi sama vzpone in padce, da se včasih razjezita drug na drugega in da se morata, tako kot vsi pari, naučiti poslušati in prilagajati. A zdi se, da sta prav v tem našla recept za dolgoletno ljubezen. Ne skrivata, da se še vedno privlačita, da se skupaj zabavata in da si znata polepšati vsakdan.

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Romantika torej ni nujno rezervirana za začetek zveze. Včasih je najlepše prav to, da tudi po 43 letih ob pogledu na istega človeka še vedno začutiš metuljčke v trebuhu.

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