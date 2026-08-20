Goran Višnjić očaral v Sarajevu

Goran Višnjić je ponovno v središču pozornosti, tokrat zaradi svojega nastopa na rdeči preprogi Sarajevo Film Festivala. Igralec, ki ga mnogi bralci še vedno uvrščajo na vrh seznama najlepših hrvaških moških, je pokazal svoj povsem naraven videz. Namesto temne barve las, ki je bila njegov zaščitni znak skozi večji del kariere, se je odločil za krajšo, osivelo pričesko.
Višnjić je s svojo novo pričesko dokazal, da so sivi lasje lahko eden najbolj privlačnih detajlov moškega videza. Kratko postriženi ob strani in nekoliko daljši na vrhu so lasje oblikovani na način, ki je hkrati sproščen in urejen. Sivi toni dodatno osvetlijo njegov obraz, posebej v kombinaciji s preplanulo poltjo, ki jo je dobil čez poletje. Izbor oblačil, lahkotna poletna obleka, je celotno zgodbo dopolnil v harmonijo, ki bi jo moral upoštevati vsak moški v zrelih letih, ki želi delovati sodobno in urejeno brez uporabe nepotrebnih barv za lase.
Vir: zadovoljna.hr
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