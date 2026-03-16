Paul Mescal in Gracie Abrams
Trači

Vsi so gledali le njiju: Z vročimi pogledi in nežnostjo sta zasenčila oskarje

M. A.
16. 03. 2026 08.50
0

Na rdeči preprogi letošnje podelitve oskarjev sta bila med najbolj opaženimi pari večera igralec Paul Mescal in glasbenica Gracie Abrams. Zaljubljenca sta na glamurozni večer v Los Angelesu prišla usklajena v temnih odtenkih in s svojo sproščenostjo ter nežnostjo hitro pritegnila pozornost fotografov.

Na rdeči preprogi letošnje podelitve oskarjev sta bila med najbolj opaženimi pari večera igralec Paul Mescal in glasbenica Gracie Abrams. Zaljubljenca sta na glamurozni večer v Los Angelesu prišla usklajena v temnih odtenkih in s svojo sproščenostjo ter nežnostjo hitro pritegnila pozornost fotografov.

Kdo je Gracie Abrams, novo skrivnostno dekle Paula Mescala?
Zaljubljen večer na rdeči preprogi

Par se je dogodka udeležil v znamenitem gledališču Dolby Theatre v Hollywoodu, kjer sta si med fotografiranjem izmenjala več nežnih trenutkov. Njuna sproščena bližina in nasmehi so poskrbeli, da je večer deloval kot pravi romantični zmenek – le da na eni najbolj prestižnih rdečih preprog na svetu.

Mescal je na podelitev prišel tudi kot eden od osrednjih nominirancev večera, saj je film Hamnet prejel kar osem nominacij, med drugim za najboljši film in režijo.

Sprožila sta govorice o razhodu, v solzah je zapustila restavracijo
Gracie Abrams v bleščeči modri obleki

Abramsova je navdušila v bleščeči temnomodri obleki, okrašeni z drobnimi bleščicami. Krojen zgornji del je razkrival nekaj kože, dolg krilni del pa je segal do tal. Poseben detajl je bil prosojen tilast šal, ki je elegantno padal po njenem hrbtu in se vlekel po tleh.

Pevka, znana po uspešnicah, kot je Close to You, je svoj videz dopolnila z diamantnimi uhani in nežnim glamuroznim ličenjem. Njena kratka pričeska bixie je bila oblikovana z nežno stransko prečo, kar je celotnemu videzu dodalo mladostno eleganco.

Gracie Abrams na Oskarjih
Gracie Abrams na OskarjihFOTO: Profimedia

Paul Mescal z modnim preobratom klasičnega smokinga

Mescal je ostal zvest elegantni črni barvi, vendar je klasičen smoking interpretiral nekoliko bolj sodobno. Nosil je črno kašmirsko jakno z drobnimi reverji, pod katero je pokukala bela srajca. Videz je dopolnil z rahlo sproščeno zavezano črno kravato.

Stajling so dopolnjevali tudi dodatki: majhen obročast uhan in ura modne hiše Cartier, medtem ko je celoten videz podpisovala modna znamka Celine.

Paul Mescal na Oskarjih
Paul Mescal na OskarjihFOTO: Profimedia

Njuna ljubezen pod drobnogledom javnosti

Par je sicer šele nedavno začel skupaj hoditi po rdečih preprogah. Svoj prvi uradni nastop kot par sta imela februarja na podelitvi nagrad bafta v londonski dvorani Royal Festival Hall.

Čeprav ju javnost povezuje že od poletja 2024, Mescal o svojem zasebnem življenju nerad govori. V enem od intervjujev je priznal, da želi svoj odnos ohraniti čim bolj zaseben, saj so mu takšne stvari "zelo dragocene".

Vir: People.com

