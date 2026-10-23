Zaradi svojih oblin je tarča posmeha, a le redki poznajo resnico

Na družbenih omrežjih je poznana po svojih izrazitih oblinah, zaradi katerih pogosto sproža burne odzive. A vplivnica in model Gracie Bon opozarja, da mnogi ob njenem videzu spregledajo pomembno dejstvo: njena postava je povezana z zdravstvenim stanjem, imenovanim lipedem.

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Za njenim videzom se skriva zdravstvena diagnoza

Gracie Bon, vplivnica iz Paname, je nedavno pritegnila pozornost na glasbeni prireditvi Billboard Latin Music Awards, kjer se je pojavila v oprijeti srebrni obleki. Fotografije z dogodka so hitro zaokrožile po spletu, številni komentarji pa so se znova osredotočili predvsem na njeno postavo, piše Profimedia. Na takšne odzive je sicer že vajena.

icon-expand Gracie Bon FOTO: Profimedia

Omenjena manekenka sicer že dlje časa javno govori o življenju z lipedemom, kroničnim zdravstvenim stanjem, pri katerem prihaja do nenormalnega kopičenja maščobnega tkiva, najpogosteje v predelu nog, bokov in zadnjice. Stanje lahko spremljajo tudi bolečine, občutek teže v nogah in otekanje. Več si lahko preberete na Vizita.si.

Opozarja na škodljive predsodke

Na družbenih omrežjih se Gracie Bon pogosto sooča z ugibanji in komentarji na račun svojega videza. Sama večkrat poudarja, da njene telesne značilnosti niso zgolj estetska posebnost, temveč posledica zdravstvenega stanja, o katerem javnost še vedno ve premalo. Prav zato svoj vpliv uporablja tudi za ozaveščanje. Poleg modnih in življenjskih vsebin spodbuja sprejemanje različnih telesnih oblik ter opozarja, da se za videzom posameznika lahko skrivajo zdravstvene težave, ki na prvi pogled niso vidne.

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Kaj je lipedem?

Lipedem je kronična bolezen, ki prizadene predvsem ženske. Zanjo je značilno nesorazmerno nalaganje maščobnega tkiva na določenih delih telesa, najpogosteje na nogah in bokih, piše Vizita.si. Stanje pogosto ni povezano z življenjskim slogom ali telesno težo, zato ga ljudje pogosto zamenjajo za navadno debelost, kar lahko vodi do nerazumevanja in stigme.

icon-expand Gracie Bon FOTO: Profimedia

Zaradi tega številne ženske z lipedemom poudarjajo, kako pomembna sta pravočasno prepoznavanje bolezni in večja ozaveščenost javnosti.

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Več o lipedemu si lahko preberete TUKAJ!

icon-expand Gracie Bon FOTO: Profimedia

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