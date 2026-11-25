Po velikem finalu MasterChefa Slovenija 2026 je nekdanji tekmovalec Gregor Spudič z iskrenima zapisoma ganil številne sledilce. Nekaj toplih besed je namenil tako zmagovalcu Tadeju Oblaku kot finalistu Dominiku Gajšku in tako z javnostjo delil delček posebne vezi, ki se je spletla med tekmovalci med letošnjo sezono priljubljenega kuharskega tekmovanja.
Tadej je bil njegov favorit že od začetka
Po zmagi Tadeja Oblaka je Gregor na družbenih omrežjih objavil iskren zapis, v katerem ni skrival ponosa nad prijateljevim uspehom. "Bratec moj, pa ti je uspelo!" je zapisal uvodoma.
Ob tem je razkril, da je navijal za Tadeja že od samega začetka tekmovanja. "Od prvega dne si bil moj favorit in tega nisem nikoli skrival. Ko sem zapuščal MasterChef kuhinjo, sem ti rekel: 'Tadej, ne razočaraj me!' In nisi me!" je zapisal na Facebooku.
To sicer ni prvič, da je Gregor javno podprl letošnjega zmagovalca. Že ob Tadejevi uvrstitvi v polfinale je odkrito povedal, da verjame v njegov uspeh, po osvojitvi pokala pa je dodal, da si je zmago prislužil s svojim znanjem, talentom in vztrajnostjo. "Danes si na vrhu. Zasluženo, s svojim znanjem, talentom, vztrajnostjo in predvsem s tem, da si ostal zvest samemu sebi."
Najbolj pa so sledilce ganile njegove zaključne besede. "V MasterChef sva vstopila kot popolna neznanca, iz njega pa odhajava kot prijatelja za vse življenje. Ti si osvojil pokal, jaz pa prijatelja za vse življenje," je zapisal ob prikupnem videoposnetku, ki ga je prilepil v objavo.
Objavo je zaključil s pomenljivim podpisom: "Ponosno podpisan – tvoj štajerski bratec, GreGor."
Tudi Dominiku je namenil prav posebno sporočilo
Čeprav se je naslov MasterChef Slovenija 2026 izmuznil Dominiku, Gregor ni pozabil niti nanj. V ganljivi objavi je razkril, da se je med njima razvilo prijateljstvo, ki se je po koncu snemanja le še okrepilo: "Kdo bi si mislil, da bova iz popolnih neznancev v MasterChef kuhinji postala prijatelja, ki še danes skupaj ustvarjata kulinarične zgodbe."
Spomnil se je številnih trenutkov, ki so jih skupaj doživeli po oddaji: "Od skupnega kuhanja v MasterChef kuhinji do ustvarjanja pri meni doma, snemanja najinih receptov, kulinaričnih dogodkov v Toscani, novih idej, smeha in vseh tistih trenutkov, ki jih fotografije ne morejo v celoti opisati."
Ob tem je priznal, da ga je Dominik skozi celotno sezono navduševal s svojo ustvarjalnostjo in kuharskim znanjem. "Dominik, skozi celotno tekmovanje si me navduševal s svojo kreativnostjo, znanjem in načinom razmišljanja," pravi.
Ni pa manjkalo niti nekaj prijateljskega humorja: "No, včasih te je malo zaneslo pri izbiri sestavin, ampak kdo sem jaz, da bi ti to očital, ko pa sva oba sposobna izprazniti pol trgovine za en sam krožnik!"
Posebej čustven del zapisa je sledil, ko se je Gregor spomnil besed, ki mu jih je Dominik namenil ob njegovem slovesu od tekmovanja: "Ob mojem odhodu iz MasterChefa si mi napisal, da sem del sebe pustil v tej kuhinji in spremenil tudi vas. Danes pa ti želim povedati, da si tudi ti pustil del sebe v moji zgodbi."
Več kot le kuharsko tekmovanje
Če je finale prineslo odgovor na vprašanje, kdo je novi MasterChef Slovenije, so objave letošnjih tekmovalcev pokazale še nekaj drugega. Gregorjeva zapisa Tadeju in Dominiku dokazujeta, da letošnja sezona ni prinesla le zmagovalca in finalista, temveč tudi prijateljstva, ki trajajo še dolgo po tem, ko kamere ugasnejo.
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