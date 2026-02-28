Ganljivo sporočilo, ki ga je Dragićeva izbranka namenila svoji mami

Greice Murphy, partnerka Gorana Dragića, je s svojo zadnjo objavo ob rojstnem dnevu svoje mame Carmen znova dokazala, da ji družina pomeni veliko.
Ganljiv zapis
Na družbenih omrežjih je delila iskreno voščilo. "Draga mama, danes je tvoj dan in želim se samo zahvaliti Bogu, da mi te je dal za mamo. Hvala za vsak objem, vsak nasvet, vsako molitev in za tisto neskončno ljubezen, ki jo znaš dati samo ti. Ti si moj navdih, moje varno zatočišče in oseba, ki zame navija najbolj na svetu," je zapisala.
"Naj bo tvoj rojstni dan poln veselja, miru, zdravja in mnogih blagoslovov – saj si zaslužiš vse najlepše stvari, ki jih življenje ponuja. Naj Bog še naprej osvetljuje tvojo pot in napolnjuje tvoje srce s srečo. Ljubim te bolj, kot lahko izrazim z besedami. Vse najboljše za rojstni dan, moja čudovita mama," je še zapisala.
Skupne fotografije, na katerih lahko vidimo podobnost
Greice je poleg voščila objavila tudi serijo njunih skupnih fotografij, na katerih lahko vidimo podobnost med njima. Na fotografijah lahko opazimo njun snežno bel nasmeh, rahlo valovite blond lase in obraz, ki je poln energije in veselja do življenja.
