Gulnaz Uliabaeva, ki so jo gledalci spoznali v oddaji MasterChef Slovenija, na družbenih omrežjih pogosto deli utrinke iz svojega vsakdana. Letos avgusta je s sledilci delila tudi posebno osebno objavo, saj sta z možem obeležila 14 let zakona. Ob njunih skupnih fotografijah je iskreno zapisala, da sta si po značaju zelo različna, a prav zaradi tega tako dobro delujeta kot par.

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Ona bi vse takoj, on pa jutri

Gulnaz je v objavi razkrila, da se razlike med njima kažejo že pri povsem vsakdanjih stvareh. Sama zase pravi, da si želi stvari urediti takoj, ko se jih domisli, medtem ko njen mož pogosto zagovarja nekoliko bolj sproščen pristop. V šaljivem zapisu je priznala, da se številni njuni pogovori končajo z njegovo najljubšo besedo: 'jutri'.

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Če si sama nekaj zamisli, bi rada, da je narejeno čim prej, njen mož pa pogosto meni, da zadeva lahko počaka še kakšen dan. Kljub temu priznava, da jo na koncu velikokrat preseneti, saj stvari vendarle uredi in je nato celo navdušen nad rezultatom.

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Različna značaja, ki se dopolnjujeta

Nekdanja tekmovalka priljubljenega kuharskega šova je razkrila še nekaj razlik med njima. Sama obožuje družbo ljudi, rada potuje, preizkuša nove stvari in si pogosto zastavlja nove cilje. Njen mož je po drugi strani bolj umirjen in potrebuje več časa zase. Kot je zapisala, se sama brez težav loti več stvari hkrati, medtem ko je on človek, ki se raje osredotoči na eno nalogo naenkrat. Prav zaradi teh razlik se včasih tudi spreta, a Gulnaz meni, da so nesoglasja normalen del vsakega odnosa.

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Včasih je ljubezen tudi prepir

V svoji objavi je zapisala, da ljubezen zanjo niso samo romantični trenutki in popolni dnevi. Po njenem mnenju odnos sestavljajo tudi nesoglasja, različna mnenja in trenutki, ko si partnerja povesta, kaj ju moti. Prav to odnosu daje globino in iskrenost. Zapisala je, da je včasih ljubezen objem, drugič prepir, spet tretjič pa tisti dobro znani stavek: 'Saj sem ti rekla'.

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"Seveda se tudi kdaj skregava. In če se dolgo ne skregava, se včasih celo vprašam: "Me sploh še ljubi?" Ker jaz mislim, da če so čustva, morajo biti različna. Ne samo "kako lepo in kako ljubko"," pravi Gulnaz. "Prihajava iz različnih držav. Imava različne navade, različna značaja in različne načine razmišljanja. Ampak mogoče je ravno zato najina zgodba tako zanimiva," še dodaja.

S sledilci je tako delila precej realističen pogled na dolgoletno zvezo, v kateri ni pomembna popolnost, temveč pripravljenost, da partnerja kljub razlikam vztrajata drug ob drugem.

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Po 14 letih zakona bi ga izbrala še enkrat

Največ odzivov je med njenimi sledilci požel zaključek objave. Gulnaz je v objavi zapisala, da danes, po 14 letih skupne poti ve, da bi svojega moža izbrala še enkrat. "Pred 14 leti sva postala mož in žena. Danes pa vem, da bi tega človeka izbrala še enkrat. Z vsemi njegovimi "jutri"," je zaključila prikupen zapis.

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Ob tem je namignila tudi, da je njuna ljubezenska zgodba polna zanimivih preobratov. Kako sta se spoznala in kako jo je življenjska pot pripeljala v Slovenijo, pa bo, kot kaže, razkrila ob kateri drugi priložnosti.

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