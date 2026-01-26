Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim

Gwyneth Paltrow je javno spregovorila o snemanju intimnih prizorov za film 'Marty Supreme' s soigralcem Timothéejem Chalametom. Med njima je sicer 23-letna starostna razlika.

icon-expand Gwyneth Paltrow in Timothée Chalamet FOTO: Profimedia

Gwyneth Paltrow odgovarja na vprašanja

Gwyneth Paltrow je priznala, da jo je snemanje intimnih prizorov s Timothéejem sprva skrbelo, predvsem zaradi velike starostne razlike med njo in zdaj 30-letnim Timothéejem Chalametom, poroča Daily Mail. "Mislila sem si: 'Oh, če je to čudno zame, potem bo verjetno res čudno tudi za [njega],' ampak pravzaprav je bilo v redu. Ni bilo tako čudno," je povedala 53-letna igralka in dodala: "Bilo je veliko intimnih prizorov ... In tudi mene je to nekako skrbelo, saj že tako dolgo nisem počela vsega tega, ampak bilo je zelo udobno in v redu."

Kako se je bilo poljubljati s Timothéejem Chalametom?

Gwyneth Paltrow na filmske ljubezenske scene gleda kot na izključno profesionalen proces. Kot je dejala med gostovanjem v The Drew Barrymore Show, je to "zelo mehansko". "Kot bi se poljubljal z nekom, ki ga ne poznaš ... Ni romantike," pravi.

S Timothéejem Chalametom je bila zelo zadovoljna

Po poročanju revije People je večkrat izrazila, kako zelo je bila zadovoljna z njegovim delom. Njegova prisotnost na setu in način dela sta jo popolnoma prepričala, poročajo. "Z njim je tako lahko delati," je dejala Paltrow o nagrajenem igralcu, ki je pred kratkim prejel tako nagrado Golden Globes kot Critics Choice, prav za njegovo vlogo v omenjenem filmu.

Posebej je izpostavila Chalametov talent, predanost in mirnost pred kamero. Ti elementi so ključni za vsakega igralca, ki se sooča z zahtevnimi in kompleksnimi scenami, in Timothée jih je po njenem mnenju obvladal z izjemno lahkotnostjo in prepričanjem, piše People.

icon-expand Gwyneth Paltrow in Timothée Chalamet FOTO: Profimedia

Odziv njenih otrok na poljubljanje s Timothéejem Chalametom

Kot poroča Daily Mail, je Gwyneth Paltrow ob obisku oddaje Late Night With Seth Meyers razkrila, kako se je na materine filmske intimne scene odzval njen sin Moses. Na vprašanje o tem, kako je njen sin sprejel te prizore, je povedala: "Ne najbolje."

Nasprotno pa je, kot navaja Extra, hči Apple, stara 21 let, materino dejanje označila za "zelo bad-a**", izpostavila pa je predvsem prizor, ko se je mama poljubljala s Timothéejem v newyorškem Central Parku.

icon-expand Gwyneth Paltrow in Timothée Chalamet FOTO: Profimedia

Film Veličastni Marty je nominiran za osem oskarjev, kdo vse pa so še ostali nominiranci, si lahko preberete TUKAJ!

