Navdušila v čipkasti obleki na premieri filma Viharni vrh

Hailey Bieber se je pojavila na avstralski premieri filma Viharni vrh , ki je potekala v Sydneyju. Večer je bil prežet s hollywoodskim bliščem, saj je združil filmske ustvarjalce, igralsko zasedbo in številne modne ikone. Rdeča preproga je ponujala vpogled v aktualne modne trende, a prav njen prihod v črni čipkasti obleki je sprožil največ odzivov, saj je njen videz izstopal po subtilni drznosti in premišljeni estetiki.

Za to priložnost je Hailey izbrala dolgo črno obleko iz čipke, ki se je lepo prilegala njeni silhueti. Pod čipko se je jasno videlo ujemajoče se spodnje perilo iz enakega materiala, kar je ustvarjalo enoten in estetsko dovršen videz. Globok V-izrez je podaljšal linijo telesa, zvončasti rokavi pa so obleki dodali dramatičnost in kanček romantične teatralnosti. Kombinacija čipke in prosojnosti je delovala hkrati nostalgično in sodobno, kar je obleko postavilo v okvir brezčasne elegance, poroča Tportal.

Minimalističen stajling

Stajling je bil premišljeno minimalističen. Hailey je izbrala sandale s tankimi paščki, lase pa je nosila spuščene v mehkih valovih. Tudi ličenje je ostalo naravno in sijoče. Prav odsotnost pretiranih dodatkov je omogočila, da je obleka zavzela glavno vlogo in postala osrednja točka njenega videza, piše Tportal. Celotna podoba je delovala samozavestno in nadzorovano.