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Halle Berry - ig
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Danes praznuje 60. rojstni dan, nihče ji ne bi pripisal toliko let

N. Č.
14. 08. 2026 04.00
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Halle Berry je znova dokazala, da so leta le številka. Med oddihom na Fidžiju je navdušila v modni kombinaciji, ki združuje eleganco, udobje in enega največjih trendov letošnjega poletja.

Hollywoodska zvezdnica Halle Berry, ki danes praznuje svoj 60. rojstni dan, je na rajskih plažah Fidžija pritegnila veliko pozornosti s svojim brezhibnim dopustniškim stajlingom. Izbrala je dolgo črno kvačkano obleko, ki nežno sledi liniji telesa in hkrati deluje lahkotno ter zračno.

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Prav kvačkani materiali so med najbolj priljubljenimi modnimi trendi letošnjega poletja, piše Tportal. Obleka s premišljeno mrežasto strukturo ustvarja zanimiv vizualni učinek, hkrati pa ohranja sproščen videz, ki je kot nalašč za obmorske destinacije.

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Črna barva tudi na plaži

Čeprav večina poleti posega po svetlih in živahnih odtenkih, je Halle dokazala, da je lahko tudi črna odlična izbira tudi za vroče dni. Monokromatski videz je deloval sofisticirano in brezčasno, še posebej v kombinaciji s sproščenim tropskim okoljem.

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Zgornji del obleke z razkritimi rameni je poskrbel za ženstven pridih, medtem ko je dolg kroj optično podaljšal postavo in ustvaril elegantno silhueto.

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Dodatki, ki naredijo razliko

Stajling je dopolnila s klasičnimi črnimi sončnimi očali, ki nikoli ne gredo iz mode. Izbrala je tudi zlate dodatke okoli vratu, s katerimi je temnemu videzu dodala nekaj topline in glamurja.

Piko na i je predstavljala prostorna torba za plažo, ki je stajlingu dodala še praktično noto. Halle je tudi tokrat ostala zvesta svojemu prepoznavnemu naravnemu videzu, ki se odlično ujema z brezskrbnim dopustniškim vzdušjem.

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Modni navdih za ženske vseh generacij

S svojim videzom je Halle Berry še enkrat dokazala, da modne samozavesti ne določajo leta. Njena izbira potrjuje, da lahko tudi preprosti kosi ustvarijo izjemen učinek, če jih nosimo z dovolj samozavesti in občutka za slog. Kvačkana maksi obleka je tako še enkrat potrdila svoj status enega najbolj zaželenih kosov letošnje poletne garderobe.

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Vir. Tportal.hr

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