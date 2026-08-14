Danes praznuje 60. rojstni dan, nihče ji ne bi pripisal toliko let

Hollywoodska zvezdnica Halle Berry , ki danes praznuje svoj 60. rojstni dan , je na rajskih plažah Fidžija pritegnila veliko pozornosti s svojim brezhibnim dopustniškim stajlingom. Izbrala je dolgo črno kvačkano obleko , ki nežno sledi liniji telesa in hkrati deluje lahkotno ter zračno.

Že trikrat ji je propadel zakon, a še vedno verjame v ljubezen

Prav kvačkani materiali so med najbolj priljubljenimi modnimi trendi letošnjega poletja, piše Tportal. Obleka s premišljeno mrežasto strukturo ustvarja zanimiv vizualni učinek, hkrati pa ohranja sproščen videz, ki je kot nalašč za obmorske destinacije.

Čeprav večina poleti posega po svetlih in živahnih odtenkih, je Halle dokazala, da je lahko tudi črna odlična izbira tudi za vroče dni . Monokromatski videz je deloval sofisticirano in brezčasno, še posebej v kombinaciji s sproščenim tropskim okoljem.

58-letnica je bila pravi magnet za poglede

Zgornji del obleke z razkritimi rameni je poskrbel za ženstven pridih , medtem ko je dolg kroj optično podaljšal postavo in ustvaril elegantno silhueto.

Stajling je dopolnila s klasičnimi črnimi sončnimi očali, ki nikoli ne gredo iz mode. Izbrala je tudi zlate dodatke okoli vratu, s katerimi je temnemu videzu dodala nekaj topline in glamurja.

Piko na i je predstavljala prostorna torba za plažo, ki je stajlingu dodala še praktično noto. Halle je tudi tokrat ostala zvesta svojemu prepoznavnemu naravnemu videzu, ki se odlično ujema z brezskrbnim dopustniškim vzdušjem.