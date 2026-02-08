Zadovoljna.si
Halle Berry in Van Hunt
Trači

Že trikrat ji je propadel zakon, a še vedno verjame v ljubezen

N. Č.
08. 02. 2026 04.00
0

Ameriška igralka Halle Berry je v pogovorni oddaji Jimmyja Fallona končno razjasnila status svoje zveze in potrdila zaroko z Vanom Huntom. Pokazala je tudi svoj zaročni prstan.

Halle Berry je med nastopom v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon dokončno potrdila zaroko z glasbenikom Vanom Huntom, s katerim so jo že večkrat povezovali. Številne špekulacije so se vlekle več mesecev, zdaj pa je zvezdnica dala jasno sporočilo: da, zaročena je.

Halle Berry in Van Hunt
Halle Berry in Van Hunt FOTO: Profimedia

Van Hunt je njen partner že nekaj let in očitno sta svojo zvezo zdaj ponesla na naslednjo raven.

Povzročila je pravo zmedo

Halle Berry je s preteklimi izjavami v javnosti ustvarila nekaj zmede, saj je dejala, da ponudbe za poroko še ni uradno sprejela. V oddaji je te informacije razčistila, poroča E! News. "Govori se, da me je zaprosil za roko, jaz pa sem rekla ne," je iskreno povedala v oddaji in dodala: "To ni res. Le nimava še določenega datuma poroke."

Nato je uradno potrdila zaroko in pokazala velik zaročni prstan. Kot je pojasnila v svojem šaljivem slogu: "Seveda sem rekla, da se bom poročila z njim. Na roko mi je dal ta 'mali' prstan."

S tem se je nanašala na razkošen prstan z velikim osrednjim diamantom, ki je bil resnično impresiven. To je bil konkreten dokaz, da so ugibanja dobila uradno potrditev in da se zvezdnica veseli prihodnosti s svojim izbrancem.

Halle Berry v oddaji The Tonight Show
Halle Berry v oddaji The Tonight ShowFOTO: Profimedia
Zakaj je prišlo do zmede?

Pred to potrditvijo zaroke je Halle Berry v intervjuju za revijo The Cut razkrila, da jo je Van Hunt zaprosil že lanskega junija. Vendar pa je takrat povedala, da ji zakon kot institucija ni več nujno potreben. Njena sedanja potrditev zaroke kaže, da si je medtem premislila in da je k odločitvi botrovala ljubezen.

Kako se je začela njuna zveza?

Zgodba njune zveze sega v april 2020, kar je bil začetek pandemije koronavirusa. Spoznal ju je Huntov brat. Prva štiri mesece sta komunicirala izključno prek sporočil in telefonskih klicev, saj je fizični stik takrat zaradi omejitev bil otežen, piše Net.hr. Šele nato sta se spoznala v živo.

Berryjeva je odkrito priznala, da ji je ta zveza z Vanom Huntom povsem spremenila pogled na ljubezen. Preden ga je spoznala, je kar štiri leta preživela v celibatu, piše Net.hr. Več si lahko preberete TUKAJ!

Vir: eonline.com, thecut.com, net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
