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Hanka Paldum - ig
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Vsi so gledali njen hrbet: legendarna pevka je na rdeči preprogi poslala močno sporočilo

N. Č.
19. 08. 2026 04.00
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Sarajevski filmski festival tudi letos ni le praznik filma, temveč tudi prostor, kjer zvezdniki s svojo podobo in nastopi pogosto opozorijo na pomembne družbene teme. Na četrtem festivalskem večeru je največ pozornosti pritegnila glasbena legenda Hanka Paldum, ki je na rdeči preprogi navdušila z modno kombinacijo, v kateri se je skrivala močna simbolika.

Sarajevski filmski festival velja za enega najpomembnejših filmskih dogodkov v regiji in vsako leto v bosansko prestolnico privabi številna znana imena iz sveta filma, glasbe in zabave. Četrti večer festivala je bil v znamenju glamurja, a med številnimi odmevnimi modnimi izbirami je največ odzivov povzročila prav Hanka Paldum, piše Tportal.

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Videz, ki je ukradel pozornost na rdeči preprogi

Pevka se je po rdeči preprogi sprehodila v elegantni črno-beli kombinaciji, ki je združevala sofisticiranost in drznost. Nosila je črn suknjič s prosojnimi detajli iz tila okoli vratu, široke bele hlače in dolg bel plašč oziroma ogrinjalo, ki je spominjalo na kaftan, piše Tportal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Detajl, ki ga ni bilo mogoče spregledati

Pravo presenečenje je sledilo, ko se je obrnila proti fotografom. Na hrbtni strani belega ogrinjala je bila upodobljena karta Palestine, notranjost motiva pa je krasil značilen črno-beli vzorec tradicionalne palestinske rute, kefije, še dodajajo. S tem je pevka izkoristila medijsko pozornost, ki jo prinaša festival, in izrazila podporo palestinskemu narodu ter sočutje do civilnih žrtev.

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Njena modna izbira je tako presegla zgolj festivalski glamur in postala ena glavnih tem večera. O videzu so se razpisali številni regionalni mediji, na družbenih omrežjih pa je stajling sprožil številne odzive.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Modni dodatki za piko na i

Videz je Hanka Paldum dopolnila s skrbno izbranimi modnimi dodatki. Nosila je črno 'kapo', masivno srebrno ogrlico in prstan, v roki pa je držala belo torbico z resicami. Stajling je zaključila s spuščenimi lasmi, večernim ličenjem in klasičnimi črnimi salonarji.

Prav kombinacija elegance, osebnega sloga in močnega sporočila je poskrbela, da je bila ena najbolj fotografiranih gostij večera ter dokazala, da moda na rdeči preprogi lahko služi tudi kot sredstvo za izražanje stališč in vrednot.

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Vir: tportal.hr

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