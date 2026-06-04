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Hans Sigl
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Ona je osvojila srce Gorskega zdravnika

N. Č.
04. 06. 2026 04.00
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Hans Sigl je eden najbolj priljubljenih televizijskih obrazov pri Slovenkah, predvsem zaradi svoje vloge dr. Martina Gruberja v seriji Gorski zdravnik. Na POP TV je pravkar prispela že 19. sezona, zanimanje za igralčevo zasebno življenje pa je večje kot kadarkoli. Mnoge oboževalke se sprašujejo, kdo je ženska, ki je osvojila njegovo srce – in kakšna je njuna ljubezenska zgodba.

Hans Sigl je eden najbolj priljubljenih igralcev pri slovenskih gledalkah, predvsem zaradi svoje vloge dr. Martina Gruberja v seriji Gorski zdravnik, katere 19. sezona je pravkar prispela na POP TV. Čeprav je vloga prinesla svetovno prepoznavnost, igralec svoje zasebno življenje skrbno varuje – a nekaj ključnih informacij o njegovi ljubezni, Susanne Kemmler, je vendarle znanih.

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Kako sta se spoznala in kdaj sta postala par?

Hans Sigl in Susanne Kemmler sta par od sredine 2000-ih. To potrjuje več nemških virov, med njimi Gala in Bunte, ki navajata, da sta se spoznala prek skupnih znancev v času, ko je Hans že delal v gledališču in na televiziji, Susanne pa je bila uspešna v marketingu in poslovnem svetovanju.

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V intervjujih za BR in ORF je Hans večkrat poudaril, da je Susanne v njegovo življenje prišla "v pravem trenutku" in da sta se hitro ujela zaradi podobnih vrednot in življenjskega ritma.

Hans Sigl s partnerico Sussane Kemmler.
Hans Sigl s partnerico Sussane Kemmler.FOTO: Profimedia

Poročila sta se leta 2008

Njuna zveza je postala uradna leta 2008, ko sta se poročila v Nemčiji. To je Hans Sigl sam potrdil v več intervjujih, med drugim za Bunte in Gala. Poroka je bila majhna in intimna, brez pretirane medijske pozornosti.

Susanne Kemmler se tudi po poroki ni pogosto javno izpostavljala. Gala navaja, da se redko pojavi na rdečih preprogah, a Hans večkrat poudari, da je prav ona njegova "največja opora" in "najboljši človek, ki ga pozna".

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Skupno življenje v Nemčiji

Hans Sigl in Susanne Kemmler živita v Nemčiji, kjer uživata mirno in stabilno življenje. V intervjuju za Süddeutsche Zeitung je Hans nekoč povedal, da mu dom predstavlja prostor, kjer se lahko popolnoma odklopi od intenzivnega snemalnega urnika v Avstriji.

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Susanne je po poročanju Bunte še vedno aktivna v poslovnem svetu, vendar se zavestno izogiba medijem. Par se v javnosti pojavi le ob posebnih priložnostih, kot so premiere ali dobrodelni dogodki.

Susanne in Hans Sigl
Susanne in Hans SiglFOTO: Profimedia

Njuna zveza skozi leta

Hans Sigl je v več intervjujih – med drugim za BR Fernsehen in ORF – povedal, da je Susanne njegova "najboljša prijateljica" in "človek, ki ga drži prizemljenega". Čeprav je zaradi snemanj pogosto odsoten, jima uspeva ohranjati močno povezanost.

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Gorski zdravnik in njegova prava ljubezen

Medtem ko dr. Martin Gruber v seriji pogosto išče ravnotežje med ljubeznijo in poklicem, je Hans Sigl to ravnotežje v resničnem življenju našel že dolgo nazaj.

Nova sezona na POP TV

Priljubljena serija se vrača že v 19. sezoni, ki prinaša nove napete zgodbe, težke medicinske primere ter številne družinske preizkušnje. Dr. Martin Gruber se bo znova soočal tudi z bolečimi odločitvami in skrivnostmi iz preteklosti, ki bodo močno vplivale na njegovo življenje.

Gorski zdravnik
Gorski zdravnikFOTO: VOYO

Od 1. junija dalje lahko nove epizode spremljate na programu POP TV, vsak teden od ponedeljka do četrtka ob 21.15.

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KOMENTARJI (1)

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exeskim 04. 06. 2026 08.53
0 0
Hans Sigl in Susanne Kemmler sta par od sredine 2000-ih. -- Se pravi, nekje od l. 2500 naprej ...
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