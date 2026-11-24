Harrison Ford in Calista Flockhart veljata za enega najbolj trdnih hollywoodskih parov. Zvezdnik franšiz Indiana Jones in Vojna zvezd ter igralka iz priljubljene serije Ally McBeal sta skupaj že od leta 2002 in kljub 22-letni starostni razliki še vedno navdušujeta s svojo ljubezensko zgodbo.

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Kako se je začela njuna ljubezenska zgodba?

Njuna ljubezenska zgodba se je začela na podelitvi zlatih globusov leta 2002. Kot poroča Daily Mail, sta se spoznala na dogodku, kjer je med njima takoj preskočila iskra. Čeprav sta prihajala iz različnih življenjskih obdobij in ju loči kar 22 let starostne razlike, to nikoli ni predstavljalo ovire za njuno razmerje.

icon-expand Harrison Ford in Calista Flockhart -Critics Choice Awards 2024 FOTO: Profimedia

Kako dolgo sta skupaj Harrison Ford in Calista Flockhart?

Harrison Ford in Calista Flockhart sta par že več kot 24 let. Po približno sedmih letih zveze jo je igralec leta 2009 zaprosil za roko, poročila pa sta se leto pozneje. Kot navajajo ameriški mediji, je zaroka potekala na valentinovo, poroka pa junija 2010 v Santa Feju v Novi Mehiki. Namesto razkošnega hollywoodskega spektakla sta izbrala intimno slovesnost v krogu najbližjih. Prav odločitev, da svojo zvezo večinoma ohranjata stran od naslovnic, mnogi vidijo kot enega glavnih razlogov za njuno dolgoletno srečo.

Zakaj velja njuna zveza za eno najbolj trdnih v Hollywoodu?

Medtem ko številni hollywoodski pari svojo zvezo živijo pod nenehnimi žarometi javnosti, sta Harrison Ford in Calista Flockhart že od začetka ubrala drugačno pot. Redko dajeta intervjuje o svojem zasebnem življenju, še redkeje delita družinske trenutke na družbenih omrežjih. Prav zato mnogi verjamejo, da je njuna skrivnost v tem, da sta ljubezensko zgodbo gradila stran od hollywoodskega blišča.

Starostna razlika nikoli ni bila težava

Ko sta začela zvezo, so bili številni skeptični predvsem zaradi starostne razlike. Harrison Ford je rojen leta 1942, Calista Flockhart pa leta 1964.

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A zakonca sta skozi leta dokazala, da številke same po sebi ne povedo veliko o kakovosti odnosa. Namesto javnega dokazovanja ljubezni sta gradila odnos na medsebojnem spoštovanju in zaupanju. Tudi danes se pogosto pojavljata skupaj na premierah in drugih javnih dogodkih, kjer vedno znova pritegneta pozornost s svojo povezanostjo in sproščenostjo.

icon-expand Harrison Ford in Calista Flockhart FOTO: Profimedia

Družina je v središču njunega življenja

Pomemben del njune zgodbe je tudi družina. Calista Flockhart je leta 2001 posvojila sina Liama, Harrison Ford pa ga je po začetku njune zveze sprejel za svojega in pozneje tudi uradno posvojil. Ford je v intervjujih večkrat poudaril, da je družina ena najpomembnejših stvari v njegovem življenju, Calisto pa je večkrat pohvalil kot izjemno mamo.

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Harrison Ford o svoji ženi vedno govori z velikim spoštovanjem

Čeprav igralec le redko govori o zasebnem življenju, je v redkih intervjujih večkrat poudaril, kako veliko mu pomeni družina. O Calisti Flockhart je vedno govoril z veliko topline in spoštovanja, kar je eden od razlogov, da ju oboževalci še danes uvrščajo med najbolj priljubljene hollywoodske pare.

icon-expand Harrison Ford in Calista Flockhart -Critics Choice Awards 2024 FOTO: Profimedia

Kje živita danes?

Po poročanju tujih medijev si zakonca čas delita med Los Angelesom in rančem v Wyomingu. Prav tam naj bi našla mir pred hollywoodskim vrvežem in nenehno pozornostjo javnosti. Čeprav sodita med najbolj prepoznavne obraze zabavne industrije, sta znana po tem, da svoje zasebno življenje skrbno varujeta.

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Še vedno si izkazujeta nežnost

Ena od stvari, ki pri oboževalcih vedno znova vzbuja občudovanje, je dejstvo, da si tudi po več kot dveh desetletjih še vedno odkrito izkazujeta naklonjenost. Na premierah in gala dogodkih ju fotografi pogosto ujamejo med objemi, poljubi in nežnimi pogledi.

V času, ko se številne zvezdniške zveze hitro znajdejo pred preizkušnjami, Harrison Ford in Calista Flockhart ostajata dokaz, da lahko ljubezen v Hollywoodu traja. Njuna zgodba pa še danes navdušuje ljudi po vsem svetu.

icon-expand Harrison Ford in Calista na filmskem festivalu v Cannesu. FOTO: Profimedia

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