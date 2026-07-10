Ljubita se že več kot dve desetletji, starostna razlika nikoli ni bila ovira

Ljubezenska zgodba Harrisona Forda in Caliste Flockhart je ena najlepših v Hollywoodu. Polna je miru, predanosti in spoštovanja – vrednot, ki jih v svetu slavnih redko vidimo. Kot poročajo People, BBC in Vanity Fair, je njuna zveza dokaz, da se prava ljubezen lahko rodi tudi tam, kjer je najmanj pričakovana.

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Spoznala sta se na podelitvi zlatega globusa, kjer je preskočila iskrica, ki traja že več kot dve desetletji. Kot poroča People, je njuna zveza od začetka temeljila na iskrenosti, prijateljstvu in skupnih vrednotah, kar ju je ohranilo skupaj tudi v obdobjih, ko je Ford snemal najzahtevnejše filmske projekte.

icon-expand Harrison Ford in Calista Flockhart -Critics Choice Awards 2024 FOTO: Profimedia

Harrison Ford: od hollywoodske ikone do predanega partnerja

Harrison Ford je eden najbolj prepoznavnih igralcev vseh časov, a zasebno je presenetljivo tih, introvertiran in zadržan. V intervjujih pogosto poudarja, da ne mara pozornosti, rdečih preprog in medijskega blišča. Prav zato je njegova zveza s Calisto Flockhart tako zanimiva – ker razkriva nežnejšo, toplejšo plat igralca, ki ga svet pozna kot neustrašnega Indiana Jonesa in Hana Sola.

Kako sta se spoznala? Trenutek, ki je spremenil vse

Harrison Ford in Calista Flockhart sta se spoznala leta 2002 na podelitvi zlatih globusov. Calista je bila takrat na vrhuncu slave zaradi serije Ally McBeal, Ford pa že uveljavljena hollywoodska legenda. Po poročanju People je bil njun prvi pogovor presenetljivo sproščen, poln humorja in topline. Kljub 22-letni starostni razliki sta se hitro ujela – Ford je bil v poznih 50-ih, Calista v 30-ih. Njuna zveza je od začetka potekala stran od oči javnosti. Paparaci so ju redko ujeli skupaj, kar je bilo za Hollywood skoraj nenavadno. A prav ta mir je postal temelj njune stabilnosti.

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Ljubezen, ki je preživela vse: od prvih zmenkov do poroke

Po več letih zveze sta se leta 2010 poročila na intimni slovesnosti v Santa Feju. Kot poroča The Guardian, je bil obred majhen, prisoten je bil le ozek krog najbližjih. Ford je takrat uradno posvojil Calistinega sina Liama, ki ga je že prej vzgajal kot svojega. Njuna zveza je že dolgo znana po tem, da je izjemno stabilna. Brez škandalov, brez medijskih dram, brez dramatičnih izjav za tabloide. Ford in Flockhart sta eden redkih parov, ki sta v Hollywoodu uspela ohraniti zasebnost in normalnost.

icon-expand Harrison Ford in Calista Flockhart FOTO: Profimedia

Družinsko življenje: Harrison Ford kot oče

Harrison Ford ima pet otrok iz različnih zvez, a odnos z Liamom je postal posebno poglavje. Po poročanju People je Ford izjemno predan oče, ki je kljub napornim snemalnim urnikom vedno našel čas za družino. Calista je večkrat povedala, da je Ford doma povsem drugačen kot na filmskem platnu – miren, nežno zaščitniški in zelo prisoten.

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Starostna razlika, ki ju nikoli ni obremenjevala

Med Harrisonom Fordom in Calisto Flockhart je 22 let razlike, kar je v Hollywoodu pogosto tema razprav. Ko sta se spoznala, je bil Ford v poznih 50-ih, Calista pa v zgodnjih 30-ih. Kljub temu starostna razlika nikoli ni postala ovira v njuni zvezi. Kot poroča People, sta se od začetka osredotočala na skupne vrednote, podobne življenjske poglede in iskreno povezanost, ne na številke.

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Ford je večkrat poudaril, da se ob Calisti počuti mlajšega, medtem ko je Flockhart v intervjujih za The Guardian dejala, da je starostna razlika "nepomembna, ko najdeš človeka, ki ti ustreza". Njuna zveza je tako postala eden najbolj prepoznavnih primerov, da ljubezen v Hollywoodu lahko preseže pričakovanja, stereotipe in medijske špekulacije. Stabilnost, ki jo kažeta že več kot dve desetletji, je najboljši dokaz, da je njuna starostna razlika zgolj podatek, ne pa definicija njunega odnosa.

icon-expand Calista Flockhart in Harrison Ford FOTO: Profimedia

Že nocoj si lahko ob 20.00 na KINO ogledate film z naslovom Hollywoodski kifeljci, v katerem v glavni vlogi igra prav Harrison Ford. O čem govori film? Prekaljeni detektiv Joe Gavilan je vsega naveličan, a neumoren policijski veteran, ki dobi novega sodelavca, mladega K. C.-ja Caldna. Oba bolj kot policijsko delo zanimajo postranski zaslužki. Joe se tako v prostem času ukvarja z nepremičninami in sanja o donosnem poslu, K. C. pa medtem ugotavlja, da bi bil veliko raje igralec kot policist. Potem nekega dne dobita nalogo, da raziščeta razvpit množičen umor.

icon-expand Hollywoodski kifeljci FOTO: 24ur.com

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