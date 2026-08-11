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Harry Harkimo - ig
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Ljubezen brez meja: Znani politik minuli vikend obljubil večno zvestobo že tretjič

N. Č.
11. 08. 2026 12.05
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Zdi se, da ljubezen res ne pozna meja. 72-letni finski politik Harry Harkimo in njegova srčna izbranka, 34 let mlajša Jasmine Pajari, sta si minuli vikend obljubila večno zvestobo. Najlepše trenutke si lahko ogledate v nadaljevanju.

Finski politik in poslovnež Harry Harkimo (72) se je to soboto poročil s 34 let mlajšo partnerko Jasmine Pajari (38), piše Net.hr. Par, ki je svojo zvezo javnosti uradno potrdil že leta 2023, se je odločil za formalizacijo odnosa kljub stalnemu zanimanju medijev in različnim mnenjem o njuni visoki starostni razliki.

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To ni bila njegova prva poroka

Harry Harkimo je javnosti znan kot nekdanji športnik in trenutni poslanec, za katerega je to tretji skok v zakonski stan, piše Net.hr. Njegova nevesta, Jasmine Pajari, si je ime ustvarila kot uspešna organizatorka dogodkov in udeleženka več resničnostnih oddaj.

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Informacija o poroki je prišla neposredno prek njunih profilov na spletu, kjer sta delila fotografije z dogodka. Za tiste, ki spremljajo finski gospodarski in politični prostor, poroka ni presenečenje, saj je bila pričakovana stopnja v njunem odnosu, ki je v zadnjem letu postal precej stabilen, še poročajo številni mediji.

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Kdo je Jasmine Pajari?

38-letna Jasmine Pajari je na Finskem znana predvsem kot podjetnica in organizatorka dogodkov, piše Net.hr. Poleg poslovne kariere je sodelovala tudi v več televizijskih projektih in resničnostnih oddajah, zaradi česar je postala prepoznaven obraz finske javnosti.

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Njena kariera se je v zadnjih letih močno razvijala, še preden je njena zveza s Harkimom pritegnila večjo medijsko pozornost. Danes uspešno usklajuje poslovne obveznosti z življenjem pod drobnogledom javnosti.

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Starostna razlika ni pomembna

Starostna razlika med zakoncema je bila pogosto tema razprav na družbenih omrežjih in v medijih. A zakonca sta večkrat pokazala, da ju mnenja drugih ne odvrnejo od skupne poti. Čeprav je med njima 34 let razlike, Jasmine vedno znova poudarja, da sta v partnerskem odnosu predvsem enakovredna sodelavca in prijatelja, kar sta sedaj nadgradila s formalnim podpisom poročne listine v krogih ožjih prijateljev in družine.

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Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Harry Harkimo Jasmine Pajari poroka razlika v letih finski politik starostna razlika
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KOMENTARJI (1)

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Pinokio 11. 08. 2026 15.59
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Vsaka ga ima rada, dokler ne spozna, da politiki le lažejo. Potem je treba iskati novo navdušenko.
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