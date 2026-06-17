Ne boste verjeli, kako je videti žena slavnega nogometaša

Medtem ko kapetan angleške reprezentance Harry Kane s svojimi goli in rekordi polni naslovnice, daleč od središča pozornosti stoji oseba, ki mu je v oporo že od samega začetka – njegova žena Katie Goodland, piše Net.hr. Njuna zgodba je v svetu vrhunskega športa redka: odnos, ki se je začel v otroštvu, je zdaj zgrajen na trdnih temeljih družine, zvestobe in prizemljenosti.

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Kdo je Katie Goodland?

Katie Goodland je žena slovitega nogometaša Harryja Kanea, s katerim je v zvezi že od leta 2011, poročena pa sta od leta 2019. Za razliko od mnogih drugih soprog nogometašev Katie ohranja nizek profil in se posveča svojemu poklicu športne inštruktorice. Kot navaja The Mirror, sta se spoznala v osnovni šoli v Walthamstowu, kar pomeni, da je bila ob njem skozi celoten vzpon njegove kariere.

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Skupaj imata štiri otroke, družinsko življenje pa trenutno gradita v Nemčiji, kamor se je Harry preselil ob podpisu pogodbe z nogometnim klubom Bayern München.

icon-expand Katie Goodland in Harry Kane FOTO: Profimedia

Skupaj imata štiri otroke

Par ima štiri otroke: Ivy, Vivienne Jane, Louisa in najmlajšega Henryja. Kot poroča The Mirror, je bil najmlajši sin Henry rojen avgusta 2023, ravno ko se je Harry pridružil Bayernu. Selitev v Nemčijo je za družino pomenila velik preskok, saj so se naselili v prestižnem dvorcu v bližini Münchna.

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Poleg tega, da je mati štirih otrok, pa Katie ohranja svojo karierno neodvisnost. Je diplomirana športna psihologinja in dela kot športna inštruktorica, kar je počela že v Walthamstowu. Čeprav Harry služi milijone, Katie vztraja pri svoji poti, kar še dodatno krepi njun medsebojni ugled in harmonijo v zakonu.

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Kako se je začela njuna zgodba?

Harry Kane in Katie Goodland sta se spoznala v osnovni šoli v Walthamstowu, dolgo preden je nogomet postal njegov poklic in svetovni mediji del njegovega vsakdana, poroča The Mirror. Odraščala sta skupaj, skupaj sta šla na šolski ples, fotografijo s tega dogodka pa je Katie pozneje delila na družbenih omrežjih kot prikupen dokaz njune mladostne povezanosti, še dodajajo.

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Ko je Harryjeva slava začela naraščati, je Katie priznala, da jo je nenadna pozornost paparacev begala, še posebej v trenutkih, ko so jo fotografi lovili med povsem običajnimi opravki, kot je sprehajanje psov, je Harry Kane pojasnil za Esquire. Kljub temu je ostala ob njem – tiho, stabilno in brez želje po medijski izpostavljenosti.

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Leta 2019 sta se poročila na skrivni lokaciji, Harry pa od takrat vsak zadetek proslavi s poljubom poročnega prstana, kar je postal njegov prepoznaven simbol predanosti.

icon-expand Harry Kane FOTO: AP

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