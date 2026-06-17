Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Katie Goodland
Trači

Ne boste verjeli, kako je videti žena slavnega nogometaša

N. Č.
17. 06. 2026 04.00
1

Harry Kane in Katie Goodland dokazujeta, da prava ljubezen obstaja. Ni vplivnica, ni manekenka in ne išče pozornosti – Katie Goodland je povsem običajna ženska, ki že od otroštva stoji ob strani moškemu, ki je ukradel njeno srce.

Medtem ko kapetan angleške reprezentance Harry Kane s svojimi goli in rekordi polni naslovnice, daleč od središča pozornosti stoji oseba, ki mu je v oporo že od samega začetka – njegova žena Katie Goodland, piše Net.hr. Njuna zgodba je v svetu vrhunskega športa redka: odnos, ki se je začel v otroštvu, je zdaj zgrajen na trdnih temeljih družine, zvestobe in prizemljenosti.

Po devetih letih zveze je padla odločitev, ki je ganila oboževalce
Preberi še
Po devetih letih zveze je padla odločitev, ki je ganila oboževalce

Kdo je Katie Goodland?

Katie Goodland je žena slovitega nogometaša Harryja Kanea, s katerim je v zvezi že od leta 2011, poročena pa sta od leta 2019. Za razliko od mnogih drugih soprog nogometašev Katie ohranja nizek profil in se posveča svojemu poklicu športne inštruktorice. Kot navaja The Mirror, sta se spoznala v osnovni šoli v Walthamstowu, kar pomeni, da je bila ob njem skozi celoten vzpon njegove kariere.

92-krat jo je prevaral, ona pa mu bo rodila petega otroka
Preberi še
92-krat jo je prevaral, ona pa mu bo rodila petega otroka

Skupaj imata štiri otroke, družinsko življenje pa trenutno gradita v Nemčiji, kamor se je Harry preselil ob podpisu pogodbe z nogometnim klubom Bayern München.

Katie Goodland in Harry Kane
Katie Goodland in Harry KaneFOTO: Profimedia

Skupaj imata štiri otroke

Par ima štiri otroke: Ivy, Vivienne Jane, Louisa in najmlajšega Henryja. Kot poroča The Mirror, je bil najmlajši sin Henry rojen avgusta 2023, ravno ko se je Harry pridružil Bayernu. Selitev v Nemčijo je za družino pomenila velik preskok, saj so se naselili v prestižnem dvorcu v bližini Münchna.

To je Nikolina, ki je osvojila srce hrvaškega nogometaša
Preberi še
To je Nikolina, ki je osvojila srce hrvaškega nogometaša

Poleg tega, da je mati štirih otrok, pa Katie ohranja svojo karierno neodvisnost. Je diplomirana športna psihologinja in dela kot športna inštruktorica, kar je počela že v Walthamstowu. Čeprav Harry služi milijone, Katie vztraja pri svoji poti, kar še dodatno krepi njun medsebojni ugled in harmonijo v zakonu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako se je začela njuna zgodba?

Harry Kane in Katie Goodland sta se spoznala v osnovni šoli v Walthamstowu, dolgo preden je nogomet postal njegov poklic in svetovni mediji del njegovega vsakdana, poroča The Mirror. Odraščala sta skupaj, skupaj sta šla na šolski ples, fotografijo s tega dogodka pa je Katie pozneje delila na družbenih omrežjih kot prikupen dokaz njune mladostne povezanosti, še dodajajo.

Slovenski nogometaš zaprosil svojo nosečo izbranko
Preberi še
Slovenski nogometaš zaprosil svojo nosečo izbranko

Ko je Harryjeva slava začela naraščati, je Katie priznala, da jo je nenadna pozornost paparacev begala, še posebej v trenutkih, ko so jo fotografi lovili med povsem običajnimi opravki, kot je sprehajanje psov, je Harry Kane pojasnil za Esquire. Kljub temu je ostala ob njem – tiho, stabilno in brez želje po medijski izpostavljenosti.

Slovenski nogometaš je poročil simpatično zdravnico
Preberi še
Slovenski nogometaš je poročil simpatično zdravnico

Leta 2019 sta se poročila na skrivni lokaciji, Harry pa od takrat vsak zadetek proslavi s poljubom poročnega prstana, kar je postal njegov prepoznaven simbol predanosti.

Harry Kane
Harry KaneFOTO: AP
Zakaj se je Ronaldo razšel z Irino Shayk?
Preberi še
Zakaj se je Ronaldo razšel z Irino Shayk?
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: net.hr, mirror.co.uk, esquire.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Harry Kane Katie Goodland nogometne žene Bayern München družina Kane angleška reprezentanca nogomet svetovno prvenstvo v nogometu kane kapetan kane kapetan anglije angleška nogometna reprezentanca nogometaš
Moskisvet.com Ona je videti kot boginja, on pa ...: 'Ljudje ne prenesejo dejstva, da ima debeluh privlačno ženo'
24ur.com Oboževalci prepričani: J. Lo zaljubljeno gleda svojega telesnega stražarja
Moskisvet.com Tako je danes videti nekoč najlepša igralka, ljudje jo komaj prepoznajo
Moskisvet.com Nekoč so ju oboževali, danes ju ne morejo niti videti
Moskisvet.com Lepotica iz Sarajeva, ki je postala največja ljubezen Edina Džeke
Moskisvet.com Ob pogledu na moža ji postane slabo, to mnoge ne preseneča
Bibaleze.si Zapustil jo je, ker ni mogla zanositi
Priporoča
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1797