Na poroko je povabila bivšega, ta se slavja ni udeležil

V srcu New Yorka, natančneje v slovitem Madison Square Gardnu, naj bi se odvila ena najbolj pričakovanih porok desetletja. Glasbena ikona Taylor Swift in zvezdnik lige NFL Travis Kelce naj bi si pred množico tisočih svatov izmenjala poročne zaobljube, piše In Style.
Kljub številnim ugibanjem o morebitnem obisku njenega nekdanjega izbranca Harryja Stylesa slednjega ob prihodu na dogodek niso opazili, so pa številni mediji poročali o tem, da se je slavja udeležila njegova zdajšnja zaročenka Zoë Kravitz.
Taylor Swift je na poroko povabila bivšega partnerja
Po poročanju tujih medijev naj bi se na seznamu povabljenih znašel tudi nevestin bivši partner Harry Styles. Kot poroča Variety, pa se Styles poroke ni mogel udeležiti, saj se trenutno zaradi turneje Together, Together nahaja v Londonu, veliko poročno slavje pa se odvija v New Yorku.
Poroke se je udeležila njegova zaročenka Zoë Kravitz
Čeprav Stylesa ni bilo, pa je bila na velikem dogodku prisotna njegova zaročenka Zoë Kravitz, ki je očarala v prefinjeni prosojni obleki s cvetličnimi vzorci. Kravitzova in Swiftova sta bližnji prijateljici že od leta 2016, s Harryjem Stylesom pa jo povezujejo od avgusta 2025, letos aprila pa naj bi se celo zaročila.
Koliko časa sta bila par Taylor Swift in Harry Styles?
Taylor Swift in Harry Styles sta bila v zvezi nekaj mesecev med koncem leta 2012 in začetkom leta 2013, poroča revija People. Zvezdnika, ki so ju oboževalci ljubkovalno poimenovali 'Haylor', sta decembra 2012 odmevno obiskala Centralni park, na silvestrovo pa si na Times Squareu izmenjala poljub ob polnoči, še dodajajo.
Njuno razmerje se je končalo v začetku leta 2013 po počitnicah na Britanskih Deviških otokih, piše People. Kljub kratkemu trajanju se je zveza močno zasidrala v pop kulturo, saj so mnogi oboževalci prepričani, da sta pesmi 'Style' in 'Is It Over Now?' namenjeni prav Harryju.
Vir: people.com, instyle.com, variety.com
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