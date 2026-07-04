Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Taylor Swift in Harry Styles
Trači

Na poroko je povabila bivšega, ta se slavja ni udeležil

N. Č.
04. 07. 2026 00.41
0

Trenutno se cel svet vrti okoli poroke Taylor Swift in Travisa Kelceja, ki naj bi si obljubila večno zvestobo pred tisoč gosti. Med povabljenci je bil tudi njen bivši fant Harry Styles, ki pa se poročnega slavja ni udeležil ...

V srcu New Yorka, natančneje v slovitem Madison Square Gardnu, naj bi se odvila ena najbolj pričakovanih porok desetletja. Glasbena ikona Taylor Swift in zvezdnik lige NFL Travis Kelce naj bi si pred množico tisočih svatov izmenjala poročne zaobljube, piše In Style.

Skrivnostne priprave, zaprte ulice in rdeča preproga: kaj se v resnici dogaja?
Preberi še
Skrivnostne priprave, zaprte ulice in rdeča preproga: kaj se v resnici dogaja?

Kljub številnim ugibanjem o morebitnem obisku njenega nekdanjega izbranca Harryja Stylesa slednjega ob prihodu na dogodek niso opazili, so pa številni mediji poročali o tem, da se je slavja udeležila njegova zdajšnja zaročenka Zoë Kravitz.

Taylor in Harry leta 2012
Taylor in Harry leta 2012 FOTO: Profimedia

Taylor Swift je na poroko povabila bivšega partnerja

Po poročanju tujih medijev naj bi se na seznamu povabljenih znašel tudi nevestin bivši partner Harry Styles. Kot poroča Variety, pa se Styles poroke ni mogel udeležiti, saj se trenutno zaradi turneje Together, Together nahaja v Londonu, veliko poročno slavje pa se odvija v New Yorku.

Poroke se je udeležila njegova zaročenka Zoë Kravitz

Čeprav Stylesa ni bilo, pa je bila na velikem dogodku prisotna njegova zaročenka Zoë Kravitz, ki je očarala v prefinjeni prosojni obleki s cvetličnimi vzorci. Kravitzova in Swiftova sta bližnji prijateljici že od leta 2016, s Harryjem Stylesom pa jo povezujejo od avgusta 2025, letos aprila pa naj bi se celo zaročila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Na poročni dan naj bi blestela v več različnih oblekah
Preberi še
Na poročni dan naj bi blestela v več različnih oblekah

Koliko časa sta bila par Taylor Swift in Harry Styles?

Taylor Swift in Harry Styles sta bila v zvezi nekaj mesecev med koncem leta 2012 in začetkom leta 2013, poroča revija People. Zvezdnika, ki so ju oboževalci ljubkovalno poimenovali 'Haylor', sta decembra 2012 odmevno obiskala Centralni park, na silvestrovo pa si na Times Squareu izmenjala poljub ob polnoči, še dodajajo.

Vsi govorijo o novem paru v Hollywoodu
Preberi še
Vsi govorijo o novem paru v Hollywoodu

Njuno razmerje se je končalo v začetku leta 2013 po počitnicah na Britanskih Deviških otokih, piše People. Kljub kratkemu trajanju se je zveza močno zasidrala v pop kulturo, saj so mnogi oboževalci prepričani, da sta pesmi 'Style' in 'Is It Over Now?' namenjeni prav Harryju.

Taylor Swift in Harry Styles
Taylor Swift in Harry StylesFOTO: Profimedia
Pred 10 leti sta bila eden najslavnejših parov, takšen je danes njun odnos
Preberi še
Pred 10 leti sta bila eden najslavnejših parov, takšen je danes njun odnos
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: people.com, instyle.com, variety.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Taylor Swift Travis Kelce Harry Styles Zoë Kravitz poroka zvezdniki Madison Square Garden
24ur.com Sta Taylor Swift in Travis Kelce skrivaj že stopila pred oltar?
24ur.com Znan datum poroke Taylor Swift in Travisa Kelceja
24ur.com Rebel Wilson zakonca Barker ujela med praznovanjem obletnice zaroke
24ur.com Tom Brady s poroke leta pobegnil zgodaj, zakaj je obred vodil Sandler?
Moskisvet.com Izpoved dekleta: ''S fantom sva skupaj dve leti, a se še nisva poljubila.'' Počakala bosta do poroke.
Zadovoljna.si Za poročni dan ni izbrala klasične bele obleke
24ur.com Kdo bo pel na poroki Taylor Swift?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1819