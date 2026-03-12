Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?

V novi različici Obalne straže bo Hassie Harrison upodobila Nat, lik, ki prinaša zanimivo mešanico ranljivosti in izjemne moči, poroča Deadline. Nat je opisana kot posvojena sirota, ki je dosegla vrhunec v športnem svetu in postala olimpijka, preden se je posvetila reševanju iz vode, še dodajajo.

Predstavljala bo desno roko in najtesnejšo prijateljico glavnega junaka, Hobieja Buchannona, ki ga bo igral Stephen Amell. Njeni visoki standardi, ki jih postavlja tako zase kot za druge, bodo po navedbah Deadlina vplivali tudi na njene medosebne odnose.

Hassie Harrison

Kdo vse se še pridružuje igralski zasedbi?

Poleg zvezdnice Hassie Harrison se bo igralski zasedbi nove Obalne straže pridružilo še nekaj izjemnih talentov, ki bodo doprinesli k bogati pripovedni preprogi serije. Glavno moško vlogo Hobieja Buchannona bo kot že omenjeno prevzel Stephen Amell, ki bo kot kapitan Obalne straže sledil stopinjam svojega ikoničnega očeta Mitcha, ki ga je v originalu igral David Hasselhoff.

V vlogi Brada se bo pojavil Thaddeus LaGrone, ki je bil po poročanju Deadlina naznanjen nekaj ur pred Hassie. Jessica Belkin pa bo utelešala lik Charlie Vale, Hobiejevo hčerko, ki se odloči nadaljevati družinsko tradicijo reševanja iz vode, še poročajo pri Deadline. Kot piko na i in v poklon originalni seriji pa se vrača tudi znani obraz, David Chokachi, ki bo ponovno prevzel vlogo Codyja Madisona. To prepletanje novih talentov z veterani ustvarja zanimivo dinamiko in vzbuja veliko pričakovanj.



Kdo je Hassie Harrison?

Hassie Harrison je ameriška igralka, ki je najbolj znana po vlogi Laramie v seriji Yellowstone. Pred kratkim je nastopila ob Jai Courtneyju v trilerju Dangerous Animals, ki je bil premierno prikazan na filmskem festivalu v Cannesu leta 2025, piše Daily Mail, Deadline pa poroča, da je pred kratkim končala delo na filmu Deep Eddy, ki je bil posnet v Austinu v Teksasu in je spremljal pisatelja, ki je iskal svojo ugrabljeno dekle.

Daily Mail še dodaja, da trenutno snema film Reševanje, vestern-triler studia Paramount, v katerem igra tudi Brandon Sklenar. Naslednji na njenem seznamu pa je še en triler, z naslovom Krokar, v katerem bodo igrali tudi Anthony Mackie, Pablo Schreiber, Ben Foster in Ron Livingston.

Hassie Harrison.

Zasebno življenje Hassie Harrison

Hassie Harrison je sicer stara 35 let, rodila pa se je 20. marca leta 1990 v Teksasu. Omenjena lepotica je od aprila 2023 v zvezi s kantavtorjem Ryanom Binghamom, ki prav tako nastopa v seriji Yellowstone. Poročila sta se 7. oktobra 2023 na posestvu njene družine v Dallasu. Hassie svojih bioloških otrok nima, a ko se je poročila z Ryanom, je postala mačeha njegovim trem otrokom, ki jih ima z bivšo ženo Anno Axster.

