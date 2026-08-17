Usodna ljubezen, velika vrnitev in burno razmerje: moška, ki sta zaznamovala življenje Hayden Panettiere

Ljubezenska zgodba z boksarskim šampionom
Ena najbolj znanih zvez igralkinega življenja je bila nedvomno tista z ukrajinskim boksarskim šampionom Vladimirjem Kličkom. Spoznala sta se leta 2009 in hitro postala eden najbolj fotografiranih parov v svetu zabave. Kot poroča portal The Economic Times, sta se po prvem razhodu leta 2011 ponovno zbližala dve leti pozneje in se leta 2013 tudi zaročila.
Njuno ljubezen je leta 2014 kronalo rojstvo hčerke Kaye Evdokie Klitschko. Par je več let veljal za enega od najprepoznavnejših zvezdniških parov, a sta se leta 2018 dokončno razšla. Kljub koncu romantične zveze sta ostala povezana zaradi skupne skrbi za hčerko, poročata tako People kot Men's Journal.
Skupaj sta preživela tudi težke trenutke
Po rojstvu hčerke se je Hayden soočala s poporodno depresijo, pozneje pa tudi z odvisnostjo od alkohola in zdravil. O tem je v preteklih letih večkrat javno spregovorila, med drugim tudi v intervjujih za People in v podkastu On Purpose, kjer je odkrito opisala najtežje obdobje svojega življenja.
Njuna zgodba se sicer ni končala s srečnim koncem, a je igralka večkrat poudarila, da med njo in Kličkom ostaja veliko medsebojnega spoštovanja. Kot piše portal Celebs in Depth, sta po razhodu ohranila tesen prijateljski odnos in uspešno sodelovala pri vzgoji hčerke Kaye.
Burno razmerje z Brianom Hickersonom
Po razhodu s Kličkom je Hayden leta 2018 začela zvezo z Brianom Hickersonom. Njun odnos je bil vse prej kot miren. Kot poročata Hindustan Times in Men's Journal, je bilo njuno razmerje zaznamovano z več prekinitvami, poboti in odmevnimi incidenti, zaradi katerih sta pogosto polnila naslovnice ameriških medijev.
Hickerson je bil v preteklosti večkrat v središču pozornosti zaradi incidentov, povezanih z nasiljem v družini. Kasneje je tudi sam javno priznal, da je Hayden zlorabljal. O tem je spregovoril za ameriške medije, medtem ko je igralka o svoji izkušnji z nasilnim odnosom odkrito pisala in govorila v javnosti.
Dve povsem različni ljubezni
Če je bil Vladimir Kličko simbol dolgoletne in relativno stabilne zveze, iz katere se je rodila njuna hči, je Brian Hickerson predstavljal precej bolj burno in težavno obdobje igralkinega življenja. Obe razmerji sta močno zaznamovali Hayden Panettiere, ki je v zadnjih letih odkrito govorila o vzponih in padcih, s katerimi se je soočala tako zasebno kot javno.
Po njeni smrti številni oboževalci po svetu obujajo spomine na igralko, ki je s svojimi vlogami zaznamovala generacijo gledalcev. Kot poročajo ameriški mediji, za seboj pušča bogato igralsko zapuščino, hčerko Kayo in številne nepozabne vloge, ki so jo izstrelile med največje televizijske zvezdnice svoje generacije.
Vir: Men's Journal, People, The Economic Times, Hindustan Times, AOL, Celebs in Depth, Just Jared
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