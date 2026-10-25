Njena 13-letna hči se je znašla pod plazom kritik

Na gala večeru organizacije Dancers Against Cancer v Beverly Hillsu je Hilaria Baldwin prejela priznanje za filantropinjo leta, piše Net.hr. Na rdeči preprogi jo je spremljala njena najstarejša hči Carmen, ki je za to priložnost izbrala elegantno večerno obleko brez naramnic.
Kaj je na dogodku nosila Carmen?
Hilaria je pozneje na družbenih omrežjih delila utrinke z dogodka in razkrila poseben detajl. Carmen je namreč nosila belo-zlato satenasto obleko, ki jo je njena mama prvič oblekla že leta 2012, še preden se je deklica rodila.
Namesto pohval sledil val kritik
Čeprav je bil namen dogodka dobrodelen, se je pozornost javnosti hitro preusmerila na videz 13-letne Carmen. Številni uporabniki družbenih omrežij so menili, da so bili njeno glamurozno ličenje, elegantna pričeska in večerna toaleta za njena leta neprimerno odrasli, piše Net.hr.
Med komentarji so se pojavila mnenja, da bi morali deklici dovoliti, da uživa v otroštvu, nekateri pa so šli še korak dlje in njeni materi očitali, da jo namenoma predstavlja kot starejšo, kot je v resnici.
Takšne kritike niso novost
To ni prvič, da se je Hilaria Baldwin znašla pod plazom kritik zaradi objav, povezanih s svojo hčerko. Že v začetku leta je objavila posnetek Carmen, ki je prav tako sprožil burne odzive. Takrat je Hilaria v videoposnetku odgovorila kritikom in poudarila, da njena hči že od nekdaj nosi podobna oblačila ter da so takšni komentarji predvsem oblika javnega sramotenja.
Zapis, ki ga je Hilaria delila na družbenih omrežjih
Po dogodku je Hilaria na družbenih omrežjih delila tudi prikupen posnetek njunih priprav na dogodek. Poleg je zapisala: "V naši družini verjamemo v to, da delimo svoje zaslužke, glas, platforme, človečnost in čas. Bilo je nekaj posebnega, da sem hčerko popeljala med ljudi, katerim lahko pomagamo ... in da smo tistim, ki se soočajo s stiskami, znova in znova sporočili: niste sami, z vami smo."
"To je napolnilo moje srce z radostjo in zagonom, da nadaljujemo svoje poslanstvo. Kot materi se mi zdi pri vzgoji izjemno pomembno, da sem zgled z lastnim ravnanjem in otrokom stvari pokažem neposredno, v praksi," pa je še dodala za konec te posebne objave.
Vir: net.hr
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